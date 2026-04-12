Surréaliste : la Belgique pourrait affronter ... l'Italie au lieu de l'Iran à la Coupe du Monde

Surréaliste : la Belgique pourrait affronter ... l'Italie au lieu de l'Iran à la Coupe du Monde
Photo: © photonews

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Et si l'Iran ne disputait pas la Coupe du Monde ? Cette éventualité a déjà été évoquée, mais désormais, un scénario est cité selon lequel c'est... l'Italie qui pourrait remplacer l'adversaire des Diables.

Voilà qui rendrait le groupe des Diables Rouges bien plus relevé. En effet, selon les informations de The Athletic, il ne serait pas exclu qu'en cas de forfait de l'Iran à la Coupe du Monde, la FIFA organise un "mini-tournoi" afin de déterminer le remplaçant... et l'Italie, éliminée en barrages et 12e mondiale, ferait partie des nations potentiellement invitées. 

On le sait, la situation de l'Iran reste un sujet sensible pour la FIFA. En guerre avec les USA, la République islamique a déjà fait savoir qu'elle ne souhaitait pas se rendre sur le sol américain et avait émis une demande officielle pour que ses rencontres soient déplacées au Mexique. Une demande à laquelle la FIFA n'a pas souhaité accéder, a dévoilé cette semaine la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. La logistique aurait été trop compliquée, selon l'instance internationale suprême du football mondial. 

Des barrages de dernière minute et l'Italie face aux Diables Rouges ? 

Jusqu'ici, le scénario le plus plausible en cas de forfait de dernière minute de l'Iran restait que les Émirats Arabes Unis, nation de la zone asiatique la mieux classée au ranking FIFA et éliminée par l'Iran en barrages, remplace ce dernier. C'est aussi, précise The Athletic, le scénario que beaucoup privilégieraient en interne à la FIFA. 

Mais il existerait donc une option, un peu surréaliste, qui verrait la FIFA organiser des barrages de dernière minute (peut-être à la place des matchs amicaux prévus dans les semaines menant à la Coupe du Monde ?) entre diverses sélections, et l'Italie, en tant que 12e nation mondiale et barragiste européen, semble assurée d'en faire partie. L'année passée, la FIFA avait déjà procédé de la sorte : après le forfait du Club Leon avant la Coupe du Monde des Clubs, un barrage de dernière minute avait été organisé entre le LAFC et le Club America.


La décision devrait être prise avant le 13 mai, sans quoi l'Iran s'exposerait en tout cas à de lourdes sanctions. Et au sein de la FIFA, cette option n'est pas celle qui est privilégiée. Mais elle pourrait bouleverser la préparation de la Coupe du Monde pour les Diables, car affronter l'Italie à Los Angeles serait bien différent d'affronter l'Iran ! 

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