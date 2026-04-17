"Il ne faut pas aller trop vite" : Jérémy Taravel très clair sur le retour de Nathan De Cat

Muzamel Rahmat
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"Il ne faut pas aller trop vite" : Jérémy Taravel très clair sur le retour de Nathan De Cat
Photo: © photonews

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Anderlecht devra se passer de Nathan De Cat pour les prochaines semaines en Championss Play-offs. Jérémy Taravel fait le point sur son groupe et les solutions.

"Nous avons pas mal de solutions, c'est à moi de trouver la meilleure combinaison. Thorgan Hazard peut reculer d'un cran et nous avons Yari Verschaeren ou Mario Stroeykens", a expliqué Jérémy Taravel en conférence de presse ce vendredi.

Taravel s'exprime sur Nathan De Cat

"C'est une grosse perte, mais nous avons des joueurs pour compenser. On perd en taille, car ce n'est pas notre point fort, mais ceux qui peuvent le remplacer ont les qualités pour le faire."

L'entraîneur s'est voulu rassurant sur l'état du joueur. "Il arrivait à sourire. Je lui ai parlé aujourd'hui, il essaie de rester impliqué. J'ai moi-même connu beaucoup de blessures, le mental est important. Il a vite réagi et est positif pour la suite."

De retour avant la fin de la saison ?

"Normalement, il devrait revenir avant la fin de la saison. Le staff médical travaille dur avec lui, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. C'est important."

Lire aussi… Anderlecht et Bruges se l'arrachent : le meilleur gardien du pays prêt à rejoindre un cador ?
Taravel a fait le point sur son groupe avant le prochain match. "Tout le monde est disponible contre Malines. Camara est de retour, Colin Coosemans aussi. C'est notre numéro un et notre capitaine, même si Justin Heekeren a été très bon. On a bien réagi après la pause contre La Gantoise et on a mérité notre victoire."

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