"Pas lui" : Le président d'honneur du Bayern raconte une anecdote amusante sur Vincent Kompany

Vincent Kompany a qualifié le Bayern pour les demi-finales de la Ligue des champions. Uli Hoeness en a profité pour saluer son travail et partager une anecdote.

Après un match spectaculaire contre le Real Madrid 4-3 en quart de finale de Ligue des champions, le Bayern Munich s'est qualifié pour les demi-finales. Les Bavarois affronteront le Paris Saint-Germain, dans ce qui ressemble à une finale avant l'heure pour beaucoup.

Hoeness, Kompany et... la tarte aux pommes

Le président d'honneur, Uli Hoeness, a récemment participé au podcast Auf eine weiß-blaue Tasse et s'est confié sur Vincent Kompany. "Le coach a réussi à transformer des individualités en une équipe" rapporte Het Laatste Nieuws.

"Cela faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça ici. On a récemment fêté les 40 ans de Vincent. Il y avait une cinquantaine de personnes, tout le monde l'a applaudi et chanté pour lui. Il est très apprécié au club."

Hoeness a ensuite partagé une anecdote surprenante du mercato. L'été dernier, Kompany voulait recruter Xavi Simons et s'est rendu chez lui avec le directeur sportif Christoph Freund pour en discuter.

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"Ils sont venus chez moi et m'ont dit : Uli, on a absolument besoin de Xavi. Je leur ai répondu : Vince, tu peux reprendre une part de tarte aux pommes... mais pas Xavi ! On voulait qu'il fasse confiance aux jeunes, et il l'a fait."