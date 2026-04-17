"Pas lui" : Le président d'honneur du Bayern raconte une anecdote amusante sur Vincent Kompany

Muzamel Rahmat
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"Pas lui" : Le président d'honneur du Bayern raconte une anecdote amusante sur Vincent Kompany
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Vincent Kompany a qualifié le Bayern pour les demi-finales de la Ligue des champions. Uli Hoeness en a profité pour saluer son travail et partager une anecdote.

Après un match spectaculaire contre le Real Madrid 4-3 en quart de finale de Ligue des champions, le Bayern Munich s'est qualifié pour les demi-finales. Les Bavarois affronteront le Paris Saint-Germain, dans ce qui ressemble à une finale avant l'heure pour beaucoup.

Hoeness, Kompany et... la tarte aux pommes

Le président d'honneur, Uli Hoeness, a récemment participé au podcast Auf eine weiß-blaue Tasse et s'est confié sur Vincent Kompany. "Le coach a réussi à transformer des individualités en une équipe" rapporte Het Laatste Nieuws.

"Cela faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça ici. On a récemment fêté les 40 ans de Vincent. Il y avait une cinquantaine de personnes, tout le monde l'a applaudi et chanté pour lui. Il est très apprécié au club."

Hoeness a ensuite partagé une anecdote surprenante du mercato. L'été dernier, Kompany voulait recruter Xavi Simons et s'est rendu chez lui avec le directeur sportif Christoph Freund pour en discuter.

Lire aussi… L'effet Vincent Kompany : le prochain Ballon d'Or pourrait être Bavarois
"Ils sont venus chez moi et m'ont dit : Uli, on a absolument besoin de Xavi. Je leur ai répondu : Vince, tu peux reprendre une part de tarte aux pommes... mais pas Xavi ! On voulait qu'il fasse confiance aux jeunes, et il l'a fait."

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