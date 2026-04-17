Ça bouge à Anderlecht : Colin Coosemans prolonge son contrat

Muzamel Rahmat
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Ça bouge à Anderlecht : Colin Coosemans prolonge son contrat
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Colin Coosemans a prolongé son contrat avec Anderlecht jusqu'en 2028. Le gardien de 33 ans confirme son statut de numéro un.

C'est une nouvelle qui va ravir les tribunes du Lotto Park ce vendredi. Colin Coosemans a prolongé son contrat jusqu'en 2028 avec Anderlecht. Le portier de 33 ans souhaitait poursuivre l'aventure, mais à certaines conditions.

Arrivé en 2021 à Bruxelles dans un rôle plus discret, le gardien a su s'imposer avec le temps. Il a gagné en confiance jusqu'à devenir le numéro un dans les cages anderlechtoises.

Ses performances ont également été reconnues individuellement. En janvier, il a été sacré Gardien de l'année lors du Gala du Soulier d'or.

La fin du dénouement

Le capitaine d'Anderlecht s'est exprimé via le communiqué du club. "Je suis heureux ici et je tenais vraiment à rester, car c'est un véritable honneur d'être capitaine de ce club. J'espère de tout cœur que le plus beau chapitre reste à écrire et que nous pourrons bientôt redonner de la fierté à nos supporters en remportant un trophée."

Lire aussi… Anderlecht est rassuré, mais... la saison prochaine promet une rude bataille

Anderlecht affrontera l'Union Saint Gilloise en finale de Coupe de Belgique le jeudi 14 mai à 15h. Une belle occasion pour Coosemans de célébrer sa prolongation avec un trophée.

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