Le Barça pousse : deux pépites du Club de Bruges dans le viseur des Catalans

Muzamel Rahmat
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Le Barça pousse : deux pépites du Club de Bruges dans le viseur des Catalans
Photo: © photonews

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Bruges a frappé un grand coup en éliminant Benfica en demi finale de Youth League. Ses jeunes talents attirent les regards des plus grands clubs européens.

Le Club de Bruges U19 s'est imposé 1-3 face au Benfica U19 ce vendredi après-midi et disputera la finale de Youth League contre le vainqueur du match entre Real Madrid U19 et le Paris Saint-Germain U19.

Le FC Barcelona surveille Bisiwu et Musuayi

Bruges joue dans la cour des grands, mais ce succès attire des vautours. Après leurs performances, plusieurs pépites de l'équipe sont dans le viseur des plus grands clubs d'Europe.

Le Real Madrid, le PSG et Benfica n'ont pas besoin d'envoyer de nouveaux scouts, puisqu'ils sont sur place à Lausanne. En revanche, beaucoup d'autres clubs ont fait le déplacement. On retrouve des émissaires de Premier League, mais aussi du Bayern Munich et du Barça.

Le Barça insiste

Le FC Barcelone suit depuis un moment Jesse Bisiwu, l'un des plus grands espoirs du centre de formation brugeois. Mais désormais, Yanis Musuayi est lui aussi dans le viseur du club catalan.


Selon Het Laatste Nieuws, le Club de Bruges pourrait perdre ces deux joueurs cet été. Mais la décision reviendra aux joueurs, qui devront choisir le club où ils auront le plus de chances de rapidement rejoindre l'équipe première.

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