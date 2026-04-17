Pas de calcul pour Ivan Leko : Bruges veut battre l'Union pour reprendre les commandes

Muzamel Rahmat
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Pas de calcul pour Ivan Leko : Bruges veut battre l'Union pour reprendre les commandes
Photo: © photonews
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Bruges se déplace à l'Union ce dimanche. En cas de victoire, les Brugeois passent devant. Ivan Leko s'est projeté sur ce choc en conférence de presse.

Le week-end dernier, le Club de Bruges avait renversé la situation à Saint-Trond. Hugo Vetlesen était monté au jeu et avait égalisé après la pause et Christos Tzolis offrait la victoire sur penalty.

Ce dimanche, le duel face à l'Union s'annonce crucial. Si le Club l'emporte, il reprendra son destin en main. Dans le cas contraire, il restera dépendant des résultats de l'Union. Ivan Leko est conscient que l'enjeu est énorme.

Leko ne jure que par la victoire

"Les entraîneurs disent que le prochain match est le plus important. Celui-ci l'est encore plus", a-t-il confié à Het Nieuwsblad. "L'équipe qui gagne va prendre du plaisir et de la confiance."

"Prendre les trois points serait un immense coup de boost. Mais il reste beaucoup de points à prendre et tout peut arriver", a-t-il ajouté. Un partage pourrait être un bon résultat, surtout avec le match retour à domicile qui approche.


Mais pour Leko, pas question de calculer. "Si tu joues pour ne pas perdre, tu finis par perdre. Il faut jouer pour gagner. Dès que tu commences à vouloir défendre un résultat, ça se termine mal."

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