Cadeau royal ou douche froide ? Anderlecht et le STVV attendent un miracle venu d'Angleterre

Le vainqueur de l'Europa League pourrait avoir un impact direct sur le ticket européen du vainqueur de la Coupe ou du troisième en Belgique.

Les chances de voir l'Union Saint-Gilloise terminer dans le top 2 du championnat belge augmentent de jour en jour. Mais qui récupérera le troisième ticket européen ? Normalement, celui-ci est réservé au vainqueur de la Coupe de Belgique.

Tous les espoirs reposent sur Aston Villa ?

Si l'Union finit dans le top 2 et remporte la Coupe, alors c'est le troisième du championnat qui récupérera ce ticket. Pour l'instant, c'est le STVV qui occupe cette place, mais Anderlecht, La Gantoise ou le KV Malines peuvent y prétendre.

Si Anderlecht remporte la Coupe, il obtiendra directement ce ticket. Il donne accès aux barrages de l'Europa League, ce qui garantit de jouer une phase de groupes européenne, même si ce n'est pas forcément dans cette compétition.

Une chance de plus en plus mince pour les clubs belges

L'Europa League rapporte plus d'argent (et de points au classement européen) que la Conference League. Si le futur vainqueur de l'Europa League est qualifié pour cette compétition via son championnat, un ticket se libère : le gagnant de la Coupe (ou le troisième du championnat) accéderait directement à la phase de ligue, sans passer par les barrages.

Lire aussi… "Il ne faut pas aller trop vite" : Jérémy Taravel très clair sur le retour de Nathan De Cat›

Malheureusement, les éliminations du Real Betis et du Celta Vigo ne sont pas de bonnes nouvelles. Désormais, tout repose sur Aston Villa, qui doit finir sixième en Premier League et gagner l'Europa League.