Pourquoi Hugo Siquet risque de ne pas profiter de la blessure de Kyriani Sabbe

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Pourquoi Hugo Siquet risque de ne pas profiter de la blessure de Kyriani Sabbe
Photo: © photonews

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Kyriani Sabbe ne jouera plus cette saison, victime d'une grave blessure. Ivan Leko tâtonne pour le remplacer, sans vraiment donner sa chance à Hugo Siquet.

Cette saison, Hugo Siquet (23 ans) n'a été titularisé que 7 fois en championnat, et deux fois seulement en 2026. Ces dernières semaines, le Diable Rouge (une cap) a dû se contenter de quelques minutes par-ci par-là, et vit l'une de ses saisons les plus frustrantes chez les Blauw & Zwart.

Siquet a pourtant dû croire que son heure allait venir quand la mauvaise nouvelle de la fin de saison anticipée de Kyriani Sabbe, victime d'une grosse entorse de la cheville, est tombée. Mais alors qu'il était titulaire contre STVV, il a dû se contenter de 6 minutes dimanche face à l'Union Saint-Gilloise.

Ivan Leko ne serait pas fan de Siquet 

Pourtant, suite à la blessure de Sabbe, l'ancien du Standard semble être une option : face à l'USG, Leko avait préféré mettre Seys à droite et Meijer à gauche, sans succès, le Néerlandais souffrant face aux pistons adverses. 

Mais dans la presse du nord du pays, on ne pense pas pour autant que pour la suite des Playoffs, Hugo Siquet recevra sa chance plus souvent. En effet, le Nieuwsblad affirme que c'est un "secret de polichinelle" : Ivan Leko ne serait "pas fan" du Liégeois.

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Sur le plan tactique, notamment, le Croate ne serait pas satisfait de Siquet, ce qui explique pourquoi il n'a pas sorti plus tôt un Meijer dépassé au Parc Duden. Reste désormais à voir si les qualités footballistiques du Diable Rouge finiront par le convaincre, et ce dès ce mercredi contre Malines...

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