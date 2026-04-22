Une passe décisive, mais une grosse déception pour un Belge d'Italie

Ignace Van der Brempt était titulaire et a donné un assist lors de la demi-finale de Côme contre l'Inter Milan. Mais dans un scénario fou, les Nerazzurri ont renversé une situation compromise.

Côme est l'une des belles surprises de la saison en Serie A. Promu en 2024 et 10e la saison passée, le club coaché par Cesc Fabregas est actuellement 5e en championnat et bien placé pour un ticket européen. Et cette semaine, Côme disputait même une demi-finale de Coupe d'Italie.

Après le match aller, tout restait ouvert, Côme et l'Inter Milan ayant partagé l'enjeu (0-0). Et à San Siro, les visiteurs ont longtemps cru qu'ils allaient créer la sensation et s'offrir une première finale dans leur histoire.

Passe décisive pour Ignace Van der Brempt

À la 32e minute, Côme ouvrait le score via Martin Baturina, sur passe décisive d'un Belge : Ignace Van der Brempt (23 ans), qui a rejoint le club l'été passé et s'est imposé ces dernières semaines comme un titulaire régulier.

Peu de temps après le retour des vestiaires, Côme faisait le break par Lucas Da Cunha (48e), et on se disait que l'Inter, proche d'être sacré champion d'Italie, allait passer à côté d'un potentiel doublé. Mais les Nerazzurri ont retourné la situation dans les dernières minutes du match.



Le 1-2 tombera à la 69e via Calhanoglu, mais il faudra attendre la 86e pour que ce dernier s'offre un doublé et égalise (2-2). Finalement, l'Inter frappera Côme à la 89e : Petar Suçic fait 3-2 et qualifie ses couleurs pour la finale. Les Milanais y affronteront l'Atalanta ou la Lazio.