Sans surprise : après le football francophone, Voetbal Vlaanderen aussi s'oppose à la réforme de la Pro League

Le football belge est dans une impasse. Comme son homologue francophone, Voetbal Vlaanderen a annoncé s'opposer à la réforme de la Pro League.

Très vite après la proposition de réforme de la Pro League, qui mettait un terme aux quotas d'équipes U23 en Challenger Pro League mais proposait une nouvelle règle permettant aux équipes U23 les mieux classées en D1 ACFF et D11 de les remplacer, potentiellement aux dépens des champions méritants, l'ACFF avait fait part de son rejet ferme du projet.

Quelques semaines plus tard, et sans surprise, l'homologue flamande de l'ACFF (renommée entre temps FFA), Voetbal Vlaanderen (VV), a également annoncé rejeter ce projet. Le média néerlandophone rapporte qu'après une étude approfondie, VV a jugé le projet de la Pro League "complexe et injuste".

Le football amateur s'oppose à la Pro League

"Nous avons toujours été froids à l'idée des quotas, qui vont à l'encontre de la logique sportive", écrit Voetbal Vlaanderen dans un communiqué relayé par le Nieuwsblad. "Notre vision était que tant que cela n'impactait pas le football amateur, la Pro League pouvait prendre cette décision. Nous avions voté à l'époque en pensant au bien commun. Mais le projet présenté a bel et bien un impact sur le football amateur".

Le risque est en effet grand qu'avec le nouveau format proposé par la Pro League, le champion de D1 Amateurs (VV ou ACFF) ne puisse pas monter, afin de permettre à la meilleure équipe U23 de la division de remplacer une équipe U23 reléguée depuis la D1B.

"Dans certaines situations, cela peut même avoir un impact jusqu'aux divisions provinciales", pointe Voetbal Vlaanderen. "Ce projet rend le système complexe et s'oppose à la logique sportive. Pour ces raisons, Voetbal Vlaanderen ne peut pas être d'accord".





Même un aveugle l'aurait vu venir : le football belge est une nouvelle fois dans une impasse, et personne ne lâchera l'affaire face à une Pro League qui se retrouve face aux conséquences de ses propres décisions inconsidérées et clientélistes...