Sans surprise : après le football francophone, Voetbal Vlaanderen aussi s'oppose à la réforme de la Pro League

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Sans surprise : après le football francophone, Voetbal Vlaanderen aussi s'oppose à la réforme de la Pro League

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le football belge est dans une impasse. Comme son homologue francophone, Voetbal Vlaanderen a annoncé s'opposer à la réforme de la Pro League.

Très vite après la proposition de réforme de la Pro League, qui mettait un terme aux quotas d'équipes U23 en Challenger Pro League mais proposait une nouvelle règle permettant aux équipes U23 les mieux classées en D1 ACFF et D11 de les remplacer, potentiellement aux dépens des champions méritants, l'ACFF avait fait part de son rejet ferme du projet.

Quelques semaines plus tard, et sans surprise, l'homologue flamande de l'ACFF (renommée entre temps FFA), Voetbal Vlaanderen (VV), a également annoncé rejeter ce projet. Le média néerlandophone rapporte qu'après une étude approfondie, VV a jugé le projet de la Pro League "complexe et injuste".

Le football amateur s'oppose à la Pro League 

"Nous avons toujours été froids à l'idée des quotas, qui vont à l'encontre de la logique sportive", écrit Voetbal Vlaanderen dans un communiqué relayé par le Nieuwsblad. "Notre vision était que tant que cela n'impactait pas le football amateur, la Pro League pouvait prendre cette décision. Nous avions voté à l'époque en pensant au bien commun. Mais le projet présenté a bel et bien un impact sur le football amateur".

Le risque est en effet grand qu'avec le nouveau format proposé par la Pro League, le champion de D1 Amateurs (VV ou ACFF) ne puisse pas monter, afin de permettre à la meilleure équipe U23 de la division de remplacer une équipe U23 reléguée depuis la D1B.

"Dans certaines situations, cela peut même avoir un impact jusqu'aux divisions provinciales", pointe Voetbal Vlaanderen. "Ce projet rend le système complexe et s'oppose à la logique sportive. Pour ces raisons, Voetbal Vlaanderen ne peut pas être d'accord". 

Même un aveugle l'aurait vu venir : le football belge est une nouvelle fois dans une impasse, et personne ne lâchera l'affaire face à une Pro League qui se retrouve face aux conséquences de ses propres décisions inconsidérées et clientélistes...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

🎥 Son premier assist de la saison : Maxim De Cuyper enfonce encore un peu plus Chelsea dans la crise

🎥 Son premier assist de la saison : Maxim De Cuyper enfonce encore un peu plus Chelsea dans la crise

14:00
Y avait-il bien penalty pour le Standard ? "Je ne pouvais rien faire d'autre"

Y avait-il bien penalty pour le Standard ? "Je ne pouvais rien faire d'autre"

13:40
Le Club de Bruges rendra un vibrant hommage aux héros de la Youth League

Le Club de Bruges rendra un vibrant hommage aux héros de la Youth League

13:20
Anderlecht aurait perdu sans ses ratés : Wilfried Kanga encore hué par son public, Vanhaezebrouck comprend

Anderlecht aurait perdu sans ses ratés : Wilfried Kanga encore hué par son public, Vanhaezebrouck comprend

13:00
Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

12:20
C'est fait : une ancienne icône du Standard entamera sa reconversion au Bayern Munich

C'est fait : une ancienne icône du Standard entamera sa reconversion au Bayern Munich

12:40
Le RSC Anderlecht veut enfin faire la fête, et met en place un dispositif pour la finale

Le RSC Anderlecht veut enfin faire la fête, et met en place un dispositif pour la finale

12:00
Anderlecht peut vivre un copié-collé de la saison passée : le match au Stayen sera crucial

Anderlecht peut vivre un copié-collé de la saison passée : le match au Stayen sera crucial

11:40
🎥 Santiago Bernabeu n'en peut plus : Kylian Mbappé accablé de huées après un geste manqué

🎥 Santiago Bernabeu n'en peut plus : Kylian Mbappé accablé de huées après un geste manqué

11:00
Promu, le KV Courtrai pourrait perdre le grand artisan de sa remontée !

Promu, le KV Courtrai pourrait perdre le grand artisan de sa remontée !

10:30
"Il ne vaut pas un clou" : un transfert hivernal ne fera pas de vieux os à Anderlecht, sans surprise

"Il ne vaut pas un clou" : un transfert hivernal ne fera pas de vieux os à Anderlecht, sans surprise

10:00
Une passe décisive, mais une grosse déception pour un Belge d'Italie

Une passe décisive, mais une grosse déception pour un Belge d'Italie

09:30
Saint-Trond veut se réveiller face à Anderlecht : "Ce sera le moment de vérité"

Saint-Trond veut se réveiller face à Anderlecht : "Ce sera le moment de vérité"

09:00
Pourquoi Hugo Siquet risque de ne pas profiter de la blessure de Kyriani Sabbe

Pourquoi Hugo Siquet risque de ne pas profiter de la blessure de Kyriani Sabbe

08:30
🎥 "Oui, c'était penalty" : même Charleroi reconnaît que Genk peut s'estimer floué

🎥 "Oui, c'était penalty" : même Charleroi reconnaît que Genk peut s'estimer floué

08:00
Quel triste anniversaire : 10 ans après le titre en Premier League, Leicester City dégringole encore

Quel triste anniversaire : 10 ans après le titre en Premier League, Leicester City dégringole encore

07:40
Le milieu d'Anderlecht inquiète : un jeune des Futures prêt à saisir sa chance ?

Le milieu d'Anderlecht inquiète : un jeune des Futures prêt à saisir sa chance ?

07:20
Le Club de Bruges a trouvé sa nouvelle perle rare dans un championnat... surprenant

Le Club de Bruges a trouvé sa nouvelle perle rare dans un championnat... surprenant

07:00
Wilfried Kanga poussé vers la sortie par le public gantois ? Rik De Mil réagit fermement

Wilfried Kanga poussé vers la sortie par le public gantois ? Rik De Mil réagit fermement

06:40
Une façon de mettre fin aux rumeurs ? Vincent Kompany prend une grande décision

Une façon de mettre fin aux rumeurs ? Vincent Kompany prend une grande décision

06:00
Défaite "très évitable" du Standard, analysée par Vincent Euvrard : "Ce n'est pas qu'on est nulle part" Interview

Défaite "très évitable" du Standard, analysée par Vincent Euvrard : "Ce n'est pas qu'on est nulle part"

23:30
2
Un bon Nielsen, Nkada invisible et une défense dans le dur : les notes des Rouches, battus contre l'Antwerp Analyse

Un bon Nielsen, Nkada invisible et une défense dans le dur : les notes des Rouches, battus contre l'Antwerp

23:00
6
Nzita contre son camp ! Suivez Genk - Charleroi en Direct Commenté Live

Nzita contre son camp ! Suivez Genk - Charleroi en Direct Commenté

22:10
Fred Vanderbiest prévient le Club de Bruges : Malines arrive avec un plan et des surprises

Fred Vanderbiest prévient le Club de Bruges : Malines arrive avec un plan et des surprises

23:20
Charleroi a pourtant tout fait pour aider le Standard : Genk tenu en échec au terme d'un match haletant

Charleroi a pourtant tout fait pour aider le Standard : Genk tenu en échec au terme d'un match haletant

22:27
Westerlo s'offre Louvain et revient à hauteur de Genk en Europe Play-Offs

Westerlo s'offre Louvain et revient à hauteur de Genk en Europe Play-Offs

22:48
Naïf derrière, imprécis devant, le Standard se heurte à l'efficacité de l'Antwerp et rate le coche à Sclessin

Naïf derrière, imprécis devant, le Standard se heurte à l'efficacité de l'Antwerp et rate le coche à Sclessin

22:22
La Gantoise, OHL et Westerlo prêts à s'affronter pour le même attaquant

La Gantoise, OHL et Westerlo prêts à s'affronter pour le même attaquant

22:00
La galère continue pour l'ancien Rouche Noah Ohio

La galère continue pour l'ancien Rouche Noah Ohio

21:40
Mauvaise nouvelle pour le PSG et le Bayer Leverkusen: le facteur X de Vincent Kompany est prêt

Mauvaise nouvelle pour le PSG et le Bayer Leverkusen: le facteur X de Vincent Kompany est prêt

21:20
Le verdict est tombé pour Hans Vanaken : Ivan Leko dévoile la sélection de Bruges pour affronter Malines

Le verdict est tombé pour Hans Vanaken : Ivan Leko dévoile la sélection de Bruges pour affronter Malines

21:00
Des millions en jeu pour Anderlecht : deux cibles dans le viseur de la Premier League et de la Bundesliga

Des millions en jeu pour Anderlecht : deux cibles dans le viseur de la Premier League et de la Bundesliga

20:40
Quatre jeunes talents du Standard, dont un petit nouveau sur le banc pour la réception de l'Antwerp

Quatre jeunes talents du Standard, dont un petit nouveau sur le banc pour la réception de l'Antwerp

20:00
"Une première fois à tout" : Vincent Kompany veut marquer l'histoire avec le Bayern Munich

"Une première fois à tout" : Vincent Kompany veut marquer l'histoire avec le Bayern Munich

20:20
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Thibaut Courtois a repris l'entraînement avec le Real Madrid

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Thibaut Courtois a repris l'entraînement avec le Real Madrid

19:30
Anderlecht en demi-finale...de Coupe de France ? La faute de frappe qui fait parler chez nos voisins

Anderlecht en demi-finale...de Coupe de France ? La faute de frappe qui fait parler chez nos voisins

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 4
Union SG Union SG 20:30 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:30 KV Malines KV Malines
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht

Play-offs 2

 Journée 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 0-2 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 4
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved