"On sent de l'espoir chez les supporters" : entre Standard et RDC, Matthieu Epolo est parti pour un été chargé

Avant la réception de Louvain dans le cadre de la septième journée des Europe Play-Offs, c'est Matthieu Epolo qui s'est présenté en conférence de presse au Standard. Il a évoqué l'enjeu de cette rencontre, la Coupe du monde de la RDC ou encore le cas Jorthy Mokio.

Bonjour Matthieu, on imagine que l'état d'esprit dans le groupe est bon après la large victoire à l'Antwerp ?

Il est bon, on est très contents de cette victoire. Mais c'est déjà du passé et nous sommes concentrés sur le prochain match contre Louvain.

C'était un match référence, à la fois individuellement et collectivement ?

Il y en a eu quelques autres (0-3 à Genk, 3-1 contre Charleroi en phase classique), mais il s'agissait de notre première clean sheet en Play-Offs, ce qui est précieux. C’était une victoire importante, mais elle ne servira pas à grand-chose si on n’enchaîne pas. Personnellement, je me sentais bien, je suis resté dans ma bulle tout le match. C'était un peu dur au début, mais j'ai essayé d'aider l’équipe, de garder le zéro.

Et cette rencontre face à Louvain, comment est-elle abordée en connaissant les difficultés à domicile cette saison (une victoire sur les six derniers matchs, défaite contre les quatre derniers des Relegation Play-Offs en phase classique) ?





On espère qu'il y aura du monde au stade et ce sera à nous d'effectuer le travail. Ce ne sera peut-être pas à l'équipe qui va jouer le plus beau jeu, mais on espère gagner les duels, mettre de l'intensité et du rythme, c'est comme ça qu'on ramènera les trois points. On ne pense pas aux précédents matchs à domicile.

Pour l’adversaire, c’est toujours difficile de jouer à Sclessin, même s'il n'y a que 5.000 ou 10.000 personnes. C’est incompréhensible (sic.) de jouer à Sclessin. Nous aussi, on a des attentes. On est dans un grand club, encore heureux qu'on ait des attentes. On va essayer de ramener les trois points. On sent qu'il y a de l’espoir chez les supporters.

Ce déplacement à l'Antwerp était votre 60e match officiel avec le Standard. Vous verra-t-on devenir un centenaire ?

J’espère. D’abord, je ne pense qu'à ces quatre matchs, puis à l’année prochaine. Je suis toujours sous contrat jusqu'en 2029.

Il y a un championnat qui vous fait rêver ?

La Belgique pour le moment, je suis là et j’espère gagner le championnat un jour. Il y a des rêves, comme la Ligue des Champions ou la Coupe du monde. Ce sont des rêves de gosse. Mais pour le moment, je suis bien ici.

L'un de ces rêves de gosse pourrait se réaliser cet été, avec la première qualification en phase finale de la Coupe du monde pour la République démocratique du Congo. Racontez-nous ce retour à Kinshasa.

Cela s'est super bien passé, on a été super bien accueillis. Après 52 ans sans Coupe du monde, il faut fêter ça. Mais la Coupe du monde, je n'y pense pas encore. À nouveau, ce sont d'abord ces quatre matchs avec le Standard auxquels il faut penser. Et si tu performes en club, ça se passera bien. Mais bien sûr, on espère faire mieux que la génération précédente (battue par l'Ecosse, le Brésil et la Yougoslavie en poules).

On a beaucoup entendu parler de Jorthy Mokio ces derniers jours. C'est un joueur que vous connaissez bien, vous en discutez avec lui ?

Je le connais très bien et c’est un très bon joueur, très réfléchi. Il prendra la meilleure décision pour lui, il est encore jeune. On lui met beaucoup de pression à son jeune âge, laissez-lui le temps. J'en ai parlé un peu avec lui, on verra. S'il peut venir, c'est un plus pour nous. Mais il faut le laisser, ce sont des questions que je n'aimais pas recevoir quand c'était mon cas. C'est un choix personnel.

Vous ne voulez pas encore vous attarder sur la Coupe du monde, mais il y aura un lien symbolique avec votre premier match amical à Sclessin, contre le Danemark.

Oui, il y a beaucoup de Congolais ici. J'espère que le stade sera sold out, cela ferait plaisir. J'espère pouvoir jouer quelques minutes. Mais pour cela, il faudrait déjà être dans la sélection, puis on verra par la suite.