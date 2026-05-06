Interview (Presque) tout se jouera à Sclessin pour le Standard... où il peine : "Ce n'est pas qu'on n'y a jamais bien joué"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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(Presque) tout se jouera à Sclessin pour le Standard... où il peine : "Ce n'est pas qu'on n'y a jamais bien joué"
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C'est le monde à l'envers. Le Standard gagne, et avec la manière à l'extérieur, mais n'a toujours remporté que quatre matchs à domicile cette saison. Vincent Euvrard reconnaît un problème, qu'il doit régler avant la réception de Louvain, ce vendredi soir.

Après sa victoire acquise avec la manière sur la pelouse de l'Antwerp (0-5), le Standard va devoir capitaliser et faire une chose qu'il n'a pas encore fait dans ces Europe Play-Offs, et qu'il n'a pas réalisé à maintes reprises cette saison : gagner un deuxième match consécutif.

Les Rouches devront aussi renouer avec le succès à Sclessin, où ils n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs. Alors que la conférence de presse de Matthieu Epolo et Vincent Euvrard affichait un Standard humble et concentré sur sa tâche, ce mercredi, le T1 s'est exprimé sur les ingrédients à mettre dans cette réception de Louvain.

"Bien jouer et marquer un but de plus (rires). Mais c'est vrai qu'à Sclessin, on a un petit problème à régler, et on doit le régler le plus vite possible, d'autant que trois des quatre derniers matchs sont chez nous. Il est important d'être forts à la maison et d'offrir quelque chose aux supporters", assurait Vincent Euvrard ce mercredi en conférence de presse.

Quatre victoires en dix-sept matchs à domicile, Vincent Euvrard reconnaît un problème

Avec un bilan de quatre victoires en dix-sept matchs à la maison, le Standard présente l'un des pires bilans en la matière en Jupiler Pro League, au coude-à-coude avec les participants aux play-downs. Le Standard gagne, et séduit même en déplacement, mais ne parvient pas encore à le faire dans ces bases. Surprenant, vu l'outil à disposition.

"C'est l'une des dernières étapes que l'on doit franchir. On a brisé beaucoup de séries et on a mis une certaine constance dans nos performances (deux défaites lors des douze derniers matchs, ndlr). Mais quand on regarde nos huit derniers matchs en déplacement avec cinq victoires et une seule défaite à Bruges, puis nos six derniers matchs à domicile avec une seule victoire, et quand on sait qu'on a perdu à la maison contre les quatre derniers mais qu'on a gagné chez eux, on se dit que quelque chose ne va pas."

Lire aussi… Le retour de Teuma, nouveau doute pour Fossey : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie du Standard

Chercher les clés d'une bonne performance et voir où sont les pièges"

Satisfait des progrès de ses Rouches, mais conscient du palier encore à franchir, Euvrard ne connaît toutefois pas les circonstances de ces difficultés. "Donner les raisons exactes est difficile, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a un souci. Pourtant, je vois toujours une équipe qui a envie de jouer chez nous, et je ne les sens pas crispés quand ils montent sur le terrain."

"Il faut qu'on en parle, qu'on cherche les clés d'une bonne performance du Standard de Liège à Sclessin, et voir où sont les pièges. Il y en a quelques-uns, comme le fait de trop forcer les choses quand tu attaques et d'être trop ouvert en défense. Il faut bien équilibrer les choses. Ce n'est pas qu'on n'a jamais gagné ou bien joué à Sclessin, mais il y a un petit truc à modifier", a conclu Vincent Euvrard, qui espère que le stade sera rempli par plus de 8.000 personnes, ce qui était le cas en moyenne lors des deux derniers matchs.

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