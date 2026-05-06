Le retour de Teuma, nouveau doute pour Fossey : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie du Standard

Marco Ilaimaharitra, Teddy Teuma et René Mitongo devraient faire leur retour dans le groupe du Standard pour la réception de Louvain. Marlon Fossey, atteint de raideurs, est par contre une nouvelle fois incertain.

Après une victoire 0-5 au Bosuil, c'est au cœur d'une semaine vécue avec sérénité que Vincent Euvrard s'est présenté en conférence de presse, ce mercredi, pour évoquer la rencontre entre le Standard et Louvain, vendredi. Revenus à la hauteur de Westerlo et Genk, les Rouches joueront avant leurs concurrents ce week-end et pourraient mettre la pression sur tout le monde.

Une rencontre pour laquelle le T1 des Rouches pourrait enregistrer jusqu'à trois retours dans son groupe. En effet, René Mitongo entrera en ligne de compte pour une place dans la sélection, au même titre que Marco Ilaimaharitra et Teddy Teuma. "Il y aura encore un dernier test demain, mais cela devrait être bon pour les trois", a précisé Vincent Euvrard.

Même en vingt minutes, Teddy Teuma peut changer un match

Le retour le plus attendu est évidemment celui du Maltais, qui s'est blessé durant la dernière trêve internationale et qui n'était à la base pas certain de pouvoir rejouer avant la fin de la saison. "Vu son temps d'absence et sa blessure précédente, il pourrait jouer entre vingt et trente minutes", a confié l'entraîneur du Standard.

Un temps de jeu qui pourrait suffire à ce que Teddy Teuma pèse véritablement sur la rencontre. "On l'a vu au Bosuil lors du dernier match de la phase classique. Il ne pouvait pas encore tirer à fond vers le but, mais avec sa vision, il a accéléré plusieurs fois le jeu à l'aide de passes que peu de gens peuvent voir, même depuis la tribune. Il éclaircit le jeu, a une dernière passe magnifique et peut donc contribuer énormément."

Absent depuis moins longtemps, Marco Ilaimaharitra serait, lui, prêt à jouer un peu plus que Teddy Teuma. Quarante-cinq minutes, peut-être. C'est en tout cas Vincent Euvrard qui jugera si prendre un risque est nécessaire ou non concernant ces deux joueurs. "Mais c'est vrai qu'avec eux, on pourrait jouer différemment. C'est toujours bien d'avoir la possibilité de changer en cours de match si besoin, que ce soit le système, l'animation ou le profil des joueurs."





Atteint de raideurs, Marlon Fossey est une nouvelle fois incertain

Trois bonnes nouvelles, donc, mais potentiellement une mauvaise : sorti après 55 minutes à l'Antwerp, Marlon Fossey ressent une raideur aux ischios et est encore incertain. "C'est notre seul point d'interrogation, puisque Mohamed El Hankouri est out jusqu'en fin de saison. Comme pour les deux autres, on devra voir si cela vaut la peine de prendre le risque", a conclu Vincent Euvrard.

En cas de nouvelle absence de l'Américain, c'est donc Henry Lawrence qui reprendrait sa place sur le côté droit de la défense. Tant à cette position que dans l'axe, le jeune Anglais est en tout cas devenu incontournable. "Il a peut-être été le joueur le plus régulier de la saison, alors qu'il a évolué à différents postes. Il est très bon, que ce soit dans ses interventions ou dans son positionnement.

Il sait aussi faire preuve de calme pour construire avec le ballon. Il s'est effectivement développé comme l'un des joueurs les plus importants de l'équipe", a conclu Vincent Euvrard, qui le remplacera donc par Josué Homawoo ou Daan Dierckx dans l'axe si Henry Lawrence doit effectivement prendre la place de Fossey à droite.