Le Standard chipe un jeune talent à l'Antwerp pour son équipe U23

Le Standard a annoncé l'arrivée au SL 16 de Jasper Palstermans, milieu défensif formé à l'Antwerp qui a signé un contrat professionnel.

Le SL 16 a vécu une saison compliquée de plus en D1 ACFF (désormais appelée D1 FFA), et a dû batailler jusqu'au bout pour assurer son maintien et éviter une dégringolade qui aurait eu des conséquences catastrophiques. En effet, si les U23 du Standard étaient descendus en D2 FFA, les chances auraient été grandes que Marc Wilmots décide de débrancher la prise.

Finalement, en partie grâce au maintien mais aussi parce que Wilmots estime important qu'un club formateur comme le Standard dispose d'une équipe U23 chez les adultes, le SL 16 jouera (au moins) une saison de plus en D1 FFA. Et la saison à venir se prépare donc tranquillement.

Jasper Palstermans signe un premier contrat au Standard

Le Standard a annoncé ce mercredi l'arrivée d'un jeune talent de l'Antwerp, Jasper Palstermans (17 ans), qui évoluait cette saison avec les U18 Elite 1 du Great Old. Milieu défensif, capable d'évoluer en défense centrale, Palstermans a fait toutes ses classes au Bosuil.

Jasper Palstermans a signé un premier contrat professionnel au Standard, et évoluera donc avec les U23 la saison prochaine. Via le communiqué officiel du club, le néo-Rouche s'est exprimé :



"Je suis extrêmement fier de signer mon premier contrat professionnel avec ce club. Passion, Fierté et Ferveur correspondent parfaitement à la personne que je suis, sur et en-dehors du terrain. Je suis prêt à tout donner pour ce club et à écrire l'histoire ensemble", déclare Palstermans.