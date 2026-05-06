Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

Blessé depuis la deuxième journée des Champions Play-Offs, Arbnor Muja a peut-être déjà disputé son dernier match avec Saint-Trond. L'ailier albanais ne devrait en tout cas pas être conservé par le club trudonnaire, et renvoyé à Samsunspor pendant l'été.

Bien parti pour sécuriser la troisième place et pour disputer l’Europa League la saison prochaine, Saint-Trond peut encore regarder vers le haut. Les Trudonnaires se déplaceront au Club de Bruges ce week-end et pourraient revenir dans la course à la deuxième place en cas de victoire.

Une rencontre pour laquelle l’entraîneur Wouter Vrancken sera une nouvelle fois privé de Rihito Yamamoto, victime d’une commotion cérébrale et pas encore rétabli, ainsi que d’Arbnor Muja, blessé depuis la deuxième journée des Champions Play-Offs.

Prêté par Samsunspor avec une option d’achat fixée à 3 millions d’euros, l’ancien joueur de l’Antwerp n’est pas encore certain de pouvoir rejouer un match officiel avant la fin de la saison, qui interviendra dans moins d’un mois désormais.

Arbnor Muja a-t-il déjà disputé son dernier match avec Saint-Trond ?

Auteur de cinq buts et d’une passe décisive en phase classique, l’ailier droit albanais pourrait donc déjà avoir joué son dernier match avec Saint-Trond, écrit ce jour Het Belang van Limburg. En effet, les Canaris ne seraient pas disposés à payer cette option d’achat jugée assez élevée malgré les probables revenus européens qui arriveront la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en 2027 en Turquie, le joueur de 27 ans, qui avait été vendu 2 millions d’euros par l’Antwerp en 2024, va devoir trouver une solution cet été : un accord avec son entraîneur à Samsunspor pour faire partie des plans la saison prochaine, ou un départ afin de récupérer du temps de jeu, et permettre au club turc de percevoir une petite indemnité.





L’avenir d’Arbnor Muja semble en tout cas s’écrire loin du Stayen. Parmi les arrivées enregistrées pour compenser le départ du trio Loïc Lapoussin (qui n’a toutefois pas beaucoup joué), Didier Lamkel Zé (lui non plus) et Adriano Bertaccini, Muja aura alterné le chaud et le froid, avec notamment une très belle prestation lors de la victoire 3-2 contre Bruges en phase classique, et une exclusion dès la 40e minute contre Charleroi fin janvier, lui valant deux matchs de suspension.