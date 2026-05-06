Qu'adviendra-t-il de Jérémy Taravel ? Voici la réponse d'Antoine Sibierski

Qui dit nouveau directeur sportif, dit très certainement nouvel entraîneur pour Anderlecht. Mais Antoine Sibierski n'a pas souhaité s'exprimer clairement au sujet de Jérémy Taravel.

Sauf énorme surprise, Jérémy Taravel vit ses dernières semaines en tant qu'entraîneur du RSC Anderlecht. Nommé entraîneur intérimaire suite au départ surprise d'Edward Still, qui avait remplacé Besnik Hasi, Taravel était ensuite resté en poste suite à l'échec du RSCA dans le dossier Alfred Schreuder.

Si les résultats des premières semaines laissaient optimiste, avec notamment une qualification pour la finale de la Coupe de Belgique, Anderlecht est retombé dans ses travers par la suite. Il paraît assez évident que le club a besoin d'un coach d'expérience pour la saison 2026-2027, et Antoine Sibierski aura pour tâche de le trouver au plus vite.

Sibierski ne veut pas perturber le travail de Jérémy Taravel

Mais pas question d'annoncer officiellement que les candidatures sont ouvertes pour le poste de T1 au RSCA. "Ce serait très maladroit de discuter de cela maintenant. Jérémy a une mission et des matchs très importants à venir", déclare le nouveau directeur sportif du Sporting en conférence de presse ce mercredi. "Une fois la saison terminée, nous ferons le point".

Le rôle d'Antoine Sibierski à l'heure actuelle est d'ailleurs délicat, car son arrivée ne doit pas venir perturber le groupe. "Mon approche se doit d'être réfléchie, pensée, délicate. Mais le fait est que je suis en fonction, et par ma présence, je peux aider, accompagner, assister le staff ou les joueurs".

Le directeur sportif du RSCA se met donc à la disposition du staff et du groupe en cas de besoin. "J'ai toujours eu l'exigence du travail et du haut niveau, c'est ce que j'aime communiquer. Parfois, ce n'est pas nécessaire de dialoguer mais une simple présence, ce qu'on dégage, en toute humilité, peut aider un coach ou un groupe".



