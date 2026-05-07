Avec les félicitations d'Arnaud Bodart : le grand moment vécu par un pur produit du Standard

Esteban Levaux commence à pointer le bout de son nez au Standard. Dimanche dernier, il a d'ailleurs accompagné le noyau A à l'Antwerp pour la première fois.

Même s'il n'était pas inscrit sur la feuille de match (Matthieu Epolo étant titulaire et Lucas Pirard désigné comme son substitut), Esteban Levaux a vécu un moment très particulier à l'occasion du déplacement du Standard à l'Antwerp le week-end dernier : du haut de ses 16 ans, il a été invité à accompagner le noyau A pour la première fois.

Un grand événement pour le jeune gardien, qui a signé son premier contrat professionnel à Sclessin en avril 2025. Il avait déjà accompagné l'équipe première lors du stage au Portugal. En l'absence de Matthieu Epolo, parti à la CAN, il était le quatrième gardien retenu par Vincent Euvrard aux côtés de Lucas Pirard, Belmin Dizdarevic et Quentin Durka.

Au Standard depuis ses huit ans

Fils de Gilles Levaux, ancien gardien de but d’Onhaye, Bioul et…des jeunes du Standard, Esteban Levaux a de qui tenir et commence donc à gravir les échelons en bords de Meuse. Arrivé chez les Rouches à l'âge de huit ans en provenance d'Onhaye, il est le titulaire entre les perches chez les U18 et a déjà pris place à douze reprises sur le banc du SL 16.

Ce premier déplacement avec le noyau A est un bel encouragement pour lui. Un deuxième lui est parvenu quelques jours plus tard. Sous la publication Instagram l'immortalisant sur la pelouse du Bosuil, Levaux a eu la surprise de recevoir un commentaire d'Arnaud Bodart, l'encourageant à continuer de la sorte.

Une nouvelle preuve que même parti de Sclessin, Bodart continue à suivre son club de coeur et ne manque jamais de pousser les jeunes gardiens, comme il l'a fait avec Matthieu Epolo, même lorsque ce dernier l'a évincé comme titulaire. C'est qu'à l'époque, Jean-François Gillet et Guillermo Ochoa l'avaient pris sous leur aile.