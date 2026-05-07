Le premier gros coup de Sibierski ? Anderlecht pense à Fabio Baldé mais devra la jouer fine

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Anderlecht prépare activement son mercato estival. Les Mauves manifesteraient notamment un intérêt concret pour Fabio Baldé, un jeune attaquant d'Hambourg.

Les clubs belges préparent déjà en coulisses la saison prochaine. Anderlecht ne fait pas exception et a jeté son dévolu sur un nouvel ailier. À en croire les informations du média allemand Fussballdaten, les Mauves s’intéresseraient à Fabio Baldé.

Baldé est un ailier gauche de 20 ans appartenant à Hambourg. Né en Allemagne, il possède également la nationalité portugaise. Il est d’ailleurs déjà international portugais U20. Formé au club, il a gravi les échelons jusqu’à l’équipe première, jusqu'à s'offrir 14 apparitions en Bundesliga cette saison, souvent dans un rôle de joker.

D’après Fussballdaten, Anderlecht est le club qui montre l’intérêt le plus concret pour le joueur. Il faut dire que les Mauves ont été pris de court par le départ de Nilson Angulo en toute fin de mercato hivernal et que Coba Da Costa n'a pas convaincu sur la gauche, son option d'achat ne sera d'ailleurs pas levée.

Plusieurs obstacles à un transfert à Anderlecht

Mais le Sporting n’est pas le seul club intéressé. Ainsi, Porto et le Sporting Portugal l’ont également dans le viseur. En Allemagne aussi, Baldé suscite l’intérêt, notamment de la part de l’Eintracht Francfort et du FC Augsbourg.

Actuellement, le jeune attaquant de 20 ans est sous contrat avec Hambourg jusqu’en juin 2029, ce qui place le club en position de force. Le HSV souhaite d’ailleurs le conserver. Si le club peut lui offrir une place plus en vue, Anderlecht pourrait avoir du mal à le convaincre.

D'autant que les Allemands ne sont disposés à discuter d’un transfert qu’à partir de 8 millions d’euros. Des exigences élevées, quand on sait que sa valeur marchande actuelle est estimée à 3 millions d’euros par Transfermarkt. Pas forcément dans les prix fixés à Antoine Sibierski, qui sait qu'il ne dispose pas d'un budget transferts infini pour son entrée en fonction.

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