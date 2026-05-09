🎥 Deux fois décisif en cinq minutes : un Diable régale en Premier League

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Voilà une bonne nouvelle venue d'Angleterre. Pour la première fois depuis le mois de février, Maxim De Cuyper figure dans le onze de base de Brighton pour la réception de Wolverhampton, ce samedi.





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