Brandon Mechele va-t-il dépasser Franky Van der Elst à Bruges ? "Tu peux me prendre ce record"

Brandon Mechele deviendra-t-il un jour le joueur le plus capé de l'histoire du Club de Bruges ? C'est en tout cas le souhait du défenseur central des Blauw & Zwart, à qui il reste 74 matchs pour dépasser Franky Van der Elst.

Franky Van der Elst a disputé pas moins de 619 matchs officiels sous les couleurs du Club de Bruges. Un record qui tient encore à ce jour, même si certains cadres actuels s’en approchent progressivement. Dany Verlinden occupe la deuxième place avec 570 rencontres.

Hans Vanaken a entre-temps dépassé Gert Verheyen pour s’installer au troisième rang avec 560 matchs, tandis que Brandon Mechele se rapproche lui aussi des premières places de ce classement. Le défenseur central compte déjà 545 apparitions et doit encore combler un retard de 74 rencontres pour rattraper Van der Elst.

Brandon Mechele affiche encore de grandes ambitions avec le Club de Bruges

Un objectif assumé pour les prochaines saisons. "Il faut se fixer la barre haut. En réalité, c’est toi qui me l’as fixée", a confié Brandon Mechele à Franky Van der Elst dans un entretien commun dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Heureusement que les Play-offs vont être supprimés", a ensuite plaisanté Van der Elst.

"Ce seront quand même six matchs en moins la saison prochaine. À ce rythme, tu ne me rattraperas jamais. Non, sérieusement, tu peux me prendre ce record, je n’ai aucun problème avec ça. Je pense même que ça arrivera. Tu viens encore de prolonger, non ? C’est vraiment remarquable de rester aussi longtemps dans le même club, avec Hans Vanaken. Ce n'est presque plus jamais le cas à l'heure actuelle."

Un été mouvementé en perspective pour le Club de Bruges ?

Des propos élogieux de Franky Van der Elst à l’égard de Brandon Mechele. Le joueur du Club de Bruges est toutefois conscient que la stabilité ne sera pas garantie cet été, lui et Hans Vanaken devant probablement composer avec de nombreux nouveaux coéquipiers.





"Il va encore falloir reconstruire. Ces dernières années, on a réussi à repartir sur de bonnes bases avec une équipe compétitive. Ça devrait encore bien se passer, non ? Même si, au vu des rumeurs, ça risque d’être extrême. Il pourrait y avoir toute une équipe qui change", a expliqué Mechele. "J’essaie aussi de dire à certains joueurs qu’il vaut mieux rester une saison de plus à Bruges pour confirmer."