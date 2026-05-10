Courtois n'a rien pu faire : le Barça remporte aisément le Clasico et est sacré champion d'Espagne

De retour de blessure, Thibaut Courtois a sorti quelques arrêts, mais cela n'a pas suffi pour que le Real Madrid gêne le FC Barcelone. Les Catalans sont sacrés champions d'Espagne.

C'était le Clasico de la dernière chance pour le Real Madrid, qui n'avait plus qu'à espérer un miracle pour encore aller gêner le FC Barcelone dans la course au titre. Mais tout autre résultat qu'une victoire madrilène, et le Barça était sacré ce dimanche soir : c'est chose faite.

Thibaut Courtois, blessé depuis la fin du mois de mars, était de retour entre les perches dans un contexte tendu. En coulisses, la Maison Blanche est en effet au bord de l'implosion, entre un coach qui ne tient plus son groupe et des joueurs qui en viennent aux mains lors des entraînements.

Courtois a fait ce qu'il a pu, mais le Real Madrid est battu

Bien vite, on comprend que la soirée va être longue pour le Real Madrid. Dès la 9e minute, Marcus Rashford envoie un splendide coup-franc en pleine lucarne, Courtois ne peut rien faire : c'est 1-0, et le break sera fait par Ferran Torres d'un superbe enchaînement à la 18e seulement.

Si Vinicius passe tout près de faire 2-1 (23e), il faut déjà un grand Courtois pour empêcher que le FC Barcelone tue le match (26e). Rebelote avant la pause (38e) devant Rashford, tandis qu'en seconde période, c'est même le Diable Rouge qui va tout simplement empêcher le match de prendre des allures de raclée.



Devant Rashford, Lopez, Ferran Torres - Courtois sort tout (55e), sans que le Real Madrid parvienne à revenir dans le match. Jude Bellingham espérait pourtant avoir fait 2-1, mais est signalé hors-jeu (63e). Ce n'est plus que pour sauver l'honneur que Thibaut Courtois sort encore le grand jeu en fin de rencontre (84e) devant Lewandowski. C'est un détail : le FC Barcelone est champion d'Espagne pour la 29e fois, et se paie même le luxe de fêter ça devant son grand rival...