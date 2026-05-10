Le Clasico le plus tendu de ces dernières années ? Thibaut Courtois revient en plein chaos

Le Clasico entre le Barça et le Real Madrid s'annonce très tendu. Thibaut Courtois est de retour, mais le vestiaire madrilène a explosé avant ce choc de Liga.

Le Real Madrid va vivre un Clasico sous très haute tension ce dimanche soir au Camp Nou. Pour les Madrilènes, l'enjeu est simple. Ils doivent gagner pour repousser le sacre du FC Barcelone. En cas de nul ou de victoire catalane, le Barça sera officiellement champion. Le retour de Thibaut Courtois tombe au meilleur moment pour le Real.

Courtois de retour, mais...

Le gardien belge a repris l'entraînement il y a quelques semaines et devrait retrouver sa place de titulaire face aux Blaugrana. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui pourra compter sur l'expérience de Courtois dans un match aussi "important". Mais le Belge retrouve un vestiaire madrilène en pleine tension.

Des bagarres et disputes

Ces derniers jours, plusieurs tensions ont éclaté dans le vestiaire du Real Madrid. Selon MARCA et d'autres médias espagnols, Valverde et Tchouaméni se seraient violemment disputés à l'entraînement avant une altercation dans les vestiaires. Antonio Rüdiger aurait frappé à plusieurs reprises Carreras.

Mbappé la cause de toutes les disputes ?

L'ambiance se serait dégradée après les vacances de Kylian Mbappé pendant sa blessure, un choix qui aurait agacé une partie du groupe. Le Français se serait disputé avec Vinicius Junior.

Le vestiaire madrilène est complètement divisé. Certains joueurs soutenaient Xabi Alonso (avant son licenciement) et un autre groupe est derrière Arbeloa, l'actuel entraîneur. D'après les dernières informations venues d'Espagne, certains cadres ne parleraient plus au coach.



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José Mourinho pour faire le ménage ?

Le Barça va faire sans Lamine Yamal, annoncé forfait. La présence de Raphinha est très incertaine. Et pendant ce temps, une autre rumeur fait parler à Madrid. José Mourinho pourrait revenir au club. Florentino Pérez apprécierait le Portugais et penserait qu'il est l’homme idéal pour remettre de l'ordre dans ce vestiaire en crise depuis le début de saison.