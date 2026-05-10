La presse anglaise bluffée par la performance de Senne Lammens avec Manchester United

Senne Lammens a été élu homme du match samedi soir contre Sunderland. Grâce à plusieurs arrêts décisifs, le gardien de Manchester United a évité une défaite à son équipe. Sa prestation a impressionné la presse anglaise, qui n'a pas hésité à lui attribuer les meilleures notes.

Samedi soir, Senne Lammens a éclaboussé la rencontre de tout son talent sur la pelouse de Sunderland. Le gardien belge a multiplié les interventions décisives et permis à Manchester United d’éviter une soirée très compliquée. Sans lui, les Red Devils seraient probablement repartis avec une défaite.

Un arrêt digne des plus grands gardiens de Premier League

Le Diable Rouge a marqué les esprits avec une parade exceptionnelle sur une frappe de Noah Sadiki, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise. Tout le stade croyait au but, mais Lammens a repoussé le ballon pour préserver le score. Concentré du début à la fin, il a terminé la rencontre avec quatre arrêts importants et un clean sheet. Une énorme prestation qui lui a valu le titre d'homme du match. Sofascore lui a attribué la note de 9,3/10 et l'autre application de football FotMob l'a évalué à 8,8 sur 10.

La presse anglaise a très bien noté Lammens

La presse anglaise n'a pas tardé à encenser le jeune gardien belge après la rencontre. BBC Sport a écrit : "Sunderland a été privé de la victoire contre Manchester United, notamment à cause de Senne Lammens et des montants, qui ont empêché les locaux de trouver le chemin des filets". Le Mirror a tenu à féliciter le gardien belge : "Senne Lammens a été le seul joueur à se distinguer pour United. Comme si la saison n'était pas terminée".

Le Manchester Evening News a insisté sur la maturité du portier belge. "Lammens a été très solide. Il a su rester simple et sans prendre de risques." Une qualité essentielle dans un club comme Manchester United. Cette saison, l'ancien gardien de l'Antwerp est passé de doublure à titulaire indiscutable. Arrivé pour remplacer un André Onana en difficulté, il s'est imposé grâce à son calme et sa régularité.

Bientôt le gardien numéro deux des Diables Rouges ?

Derrière Thibaut Courtois, la lutte est ouverte pour la place de numéro deux chez les Diables Rouges. Mais vu sa saison en Angleterre, Rudi Garcia pourrait donner plus de crédit à Lammens dans les prochains mois. Le portier de Manchester United enchaîne les grosses performances et prend de plus en plus de place dans le débat, malgré la présence de Matz Sels.



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Le meilleur vivier du monde

Entre Courtois, Sels, Lammens, mais aussi d'autres talents comme Maarten Vandevoordt ou Mike Penders, les Diables Rouges possèdent probablement le meilleur vivier de gardiens au monde.

De retour en Ligue des champions

Manchester United devrait terminer à une belle troisième place en Premier League et retrouver la Ligue des champions, une compétition que le club n'avait plus disputée depuis la saison 2023/2024. Après plusieurs années compliquées et beaucoup de critiques, les Red Devils semblent avoir retrouvé de la stabilité.