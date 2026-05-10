La Serie A secouée par une nouvelle affaire de racisme

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La Serie A secouée par une nouvelle affaire de racisme

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Nouvelle polémique en Serie A après Cagliari Udinese. Keinan Davis accuse un joueur adverse de propos racistes et demande des sanctions.

Une nouvelle affaire de racisme entache le football italien après le match entre Cagliari et l'Udinese. L'attaquant anglais Keinan Davis accuse un joueur adverse d'avoir tenu des propos racistes pendant la rencontre. Le joueur de l'Udinese a dû être retenu par ses coéquipiers pour éviter que la situation ne dégénère au coup de sifflet final.

Davis accuse Dossena de l'avoir traîté de singe pendant le match

Quelques heures plus tard, Davis a décidé de sortir du silence sur Instagram. L'attaquant anglais affirme avoir été traité de "singe" par Alberto Dossena durant le match. Il demande à la Serie A de prendre des décisions fortes contre ce type de comportement.

L'Udinese soutient son joueur

L'Udinese a réagi publiquement pour soutenir son joueur. Dans son communiqué, le club italien condamne fermement les insultes racistes dont Davis aurait été victime. Les dirigeants frioulans assurent qu'ils feront tout leur possible pour défendre leur attaquant et espèrent que les instances sportives agiront dans cette affaire devenue très médiatisée.

Alberto Dossena nie les accusations. Le défenseur italien explique être profondément touché par cette situation et assure que ce genre d'insulte ne correspond ni à son éducation ni à ses valeurs personnelles. Le joueur de Cagliari affirme n'avoir jamais été confronté à une telle accusation dans sa carrière.

Lukaku avait aussi été victime de racisme

Ce nouvel épisode relance le débat autour du racisme dans le football italien, un problème qui revient trop souvent depuis plusieurs années. Romelu Lukaku avait été victime de chants racistes lors d'un match contre Cagliari en 2019.

Mario Balotelli, ancien international italien, avait dénoncé à plusieurs reprises le racisme présent dans certains stades de Serie A. Pendant une grande partie de sa carrière en Italie, l'attaquant a été la cible de chants, moqueries et insultes racistes dans les tribunes. Certains dirigeants italiens se moquaient de lui ouvertement.

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