José Mourinho pour sauver Thibaut Courtois et le Real Madrid ? Le Special One sort du silence

Le Real Madrid sombre dans le chaos après le départ de Xabi Alonso. José Mourinho a tenu à calmer les rumeurs autour de son possible retour.

Depuis le licenciement de Xabi Alonso par le Real Madrid, c'est l'ancien défenseur Alvaro Arbeloa qui tente de gérer les pots cassés en attendant la fin de saison. Mais la tâche est immense car le vestiaire a explosé, miné par des tensions internes et une absence flagrante de leader.

L'ambiance est devenue toxique avec des clans qui ne se parlent plus, certains joueurs boycottant carrément les échanges avec le coach. Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni ont été sanctionnés d'une amende de 500 000 euros après une bagarre. Même les stars de l'attaque ne s'entendent plus, avec des rumeurs de disputes entre Vinicius et Kylian Mbappé.

Le special One se concentre sur sa fin de saison avec Benfica

Forcément, avec un tel bazar, les supporters ne voient qu'une seule solution. Faire revenir José Mourinho pour faire le ménage. Le Portugais n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. L'entraîneur de Benfica, qui garde une relation particulière avec le Real Madrid, aurait été annoncé en contact avec le président Florentino Pérez. Une information que Mourinho a tenu à démentir publiquement.

Pas de retour...?

"On continue de parler du Real Madrid, et je continue de fuir ça, sincèrement. Je n'ai eu aucun contact avec le président ni avec aucun autre responsable du club. Dans la phase finale des saisons, je ne parle à personne. Je n'ai eu aucun contact avec le Real Madrid et, jusqu'au dernier match de championnat contre Estoril, je n'en aurai aucun. ensuite, il y a une fenêtre d'une semaine, durant laquelle je serai libre de parler avec qui je pense devoir parler, mais d'ici là, tout ce qui est sorti concernant des réunions et des appels… c'est de la spéculation."



Même si Mourinho calme le jeu, les spéculations ne risquent pas de s'arrêter. Le Real Madrid doit rapidement retrouver de la stabilité avant que la situation ne devienne encore plus incontrôlable. Le club espagnol vit probablement l'une des périodes les plus sensibles de ces dernières années.