Vincent Kompany accorde une courte pause à ses joueurs au Bayern

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Vincent Kompany accorde une courte pause à ses joueurs au Bayern
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Après les dernières semaines éprouvantes pour le Bayern, que ce soit physiquement ou mentalement, Vincent Kompany a accordé trois jours de repos à ses joueurs.

Le club allemand commencera à se préparer pour son prochain match à partir de mercredi. Les Bavarois affronteront Cologne samedi après-midi pour le compte de la dernière journée de Bundesliga. Cette rencontre est toutefois sans réel enjeu sportif pour les hommes de Vincent Kompany, qui sont déjà champions depuis un petit moment.

Le Bayern s'est imposé 0-1 contre Wolfsburg samedi. Une jolie frappe de Michael Olise à la 56e minute de jeu a permis aux Bavarois de prendre les trois points. Le club allemand compte à l'heure actuelle toujours une seule défaite en Bundesliga. Le club champion s'est imposé à 27 reprises et a partagé l'enjeu cinq fois.

Le focus du Bayern était récemment porté sur la Ligue des champions avec en jeu une place pour la finale de la Ligue des champions. Les Bavarois se sont cependant inclinés face au PSG sur l'ensemble des deux matchs (6-5) et ne remporteront donc pas la plus prestigieuse des compétitions cette saison. La finale opposera les Parisiens et Arsenal le 30 mai prochain au Stade Ferenc-Puskás à Budapest, en Hongrie.

Christoph Freund s'exprime sur la courte pause

Le directeur sportif Christoph Freund s'est exprimé sur la pause de trois jours du Bayern selon le Bild : "Les dernières semaines ont été extrêmement intenses, physiquement et mentalement, avec beaucoup de déplacements. Nous allons maintenant faire une courte pause, puis nous aurons notre dernier match de championnat à domicile, que nous voulons absolument gagner. Ensuite, nous serons pleinement concentrés sur Berlin."


Il reste encore un rendez-vous important pour le Bayern en cette fin de saison. Le samedi 23 mai prochain, le club bavarois affrontera Stuttgart à l'Allianz Arena de Munich en finale de la Coupe d'Allemagne. Vincent Kompany et ses hommes pourraient remporter leur second trophée de la saison 2025/2026 après avoir déjà remporté le championnat.

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