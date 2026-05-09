🎥 Fred Taquin réagit pour la première fois à son départ de la RAAL : "Peut-être le bon moment de s'envoler"

Ce vendredi, la RAAL La Louvière annonçait que Frédéric Taquin ne serait plus l'entraîneur principal des Loups la saison prochaine. Le principal intéressé a réagi pour la première fois avant sa dernière à l'Easi Arena.

C’était la nouvelle inattendue de la semaine : Frédéric Taquin ne sera plus l’entraîneur de la RAAL La Louvière la saison prochaine. Après neuf saisons, le T1 des Loups dirigera son dernier match ce samedi à l’Easi Arena face au Cercle de Bruges. Une rencontre avant laquelle il a évoqué pour la première fois cette décision au micro du diffuseur DAZN.

"Il y a beaucoup d’émotion. J’ai reçu un nombre incalculable de marques d’affection. C’est vraiment touchant et ça donne énormément d’énergie. Je suis enchanté de ces neuf saisons, ravi et fier de ce qu’il s’est passé. Il y a une décision qui a été prise, mais je suis très positif par rapport à ça et je me dis que c’est peut-être le bon moment pour s’envoler et partir avec le sentiment du devoir accompli."

"Je suis très heureux de ce que j’ai pu faire ici avec l’aide de mon staff, de ma direction et l’amour de nos supporters. J’espère pouvoir terminer sur une bonne note, même si ça ne sera pas ça le plus important aujourd’hui. J’ai l’impression d’arriver au bout du chemin."

Frédéric Taquin évoque pour la première fois son départ de la RAAL

Interrogé sur les raisons de cette décision, Frédéric Taquin est resté vague. "Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers jours par rapport à ce qu’on voulait faire l’année prochaine. Une décision est tombée suite à ça, je la respecte et je suis très confortable avec ça. J’ai toujours beaucoup d’amour pour Salvatore (Curaba) qui m’a toujours aidé à progresser et toujours soutenu, protégé."

"J’en profite aussi pour remercier beaucoup de gens. Je ne saurais pas donner tous les noms, mais il y a Nicolas Frutos qui m’a apporté beaucoup en termes d’échange, c’était toujours très constructif et très agréable. Beaucoup de gens m’ont apporté de l’amour et du soutien, je pense aussi à Enzo (Scifo) très récemment. Je pars avec un sentiment très positif", a conclu Frédéric Taquin.



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