Des adieux à la hauteur : La Louvière s'offre sa plus large victoire de la saison pour la der' de Fred Taquin

La RAAL a conclu sa saison par une victoire 4-1 contre le Cercle de Bruges. La meilleure des manières pour dire au revoir à Frédéric Taquin.

Neuf ans après avoir coaché son premier match sur le banc des Loups en D3 Amateurs, Frédéric Taquin dirigeait cette après-midi son tout dernier match à la tête de l'équipe avec le sentiment du devoir plus qu'accompli, faisant monter l'équipe jusqu'en première division et l'y stabilisant pour sa première saison. Mais pour dire au revoir en beauté, fallait-il éviter le zéro pointé en Playdowns et redorer le blason en cette fin de saison.

Pourtant, la première demi-heure est assez nettement à l'avantage du Cercle de Bruges, qui a donné du travail à Marcos Peano. Et c'est d'ailleurs assez logiquement que les visiteurs ont ouvert la marque peu après la demi-heure via Oumar Diakité, bien servi par Dante Vanzeir. 0-1, c'est également le score au repos.

La RAAL se rebiffe

Mais pour sa dernière causerie de mi-temps, Frédéric Taquin a visé juste. Ses hommes, renforcés par les montées de Samuel Guelette et Bryan Soumaré, ont complètement renversé le cours des évenements en deuxième mi-temps. Cinq minutes après le retour des vestiaires, Thierry Lutonda servait l'égalisation à Pape Fall (50e, 1-1).

Cinq minutes plus tard, la RAAL passait devant sur un corner repris par Wagane Faye. Avec trois jeunes dans l'équipe, le Cercle a complètement perdu pied : il n'y en avait que pour les Loups dans le deuxième acte. Et c'est assez logiquement que Pape Fall s'est offert un doublé, en reprenant de la tête un nouveau bon centre de Jordi Liongola (69e, 3-1).

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Liongola a poursuivi sur sa lancée et est allé provoquer un penalty à l'entame du dernier quart d'heure, penalty qu'il a lui-même converti. 4-1, c'est le dernier score qu'aura affiché le marquoir de l'Easi Arena cette saison. La RAAL conclut l'exercice par sa plus large victoire depuis son retour parmi l'élite et peut aborder la saison prochaine la tête un peu plus haute. Mais avant cela, il y a quelques partants à célébrer.