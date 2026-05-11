Du changement à Bruges : le directeur sportif Dévy Rigaux sur le départ, un remplaçant déjà ciblé

Le Club de Bruges se prépare au départ de l'un de ses architectes, Dévy Rigaux. Le directeur sportif intéresse fortement Feyenoord et devrait rejoindre les Pays-Bas cet été. En Venise du Nord, on cherche déjà son remplaçant.

Le Club de Bruges se met à la recherche d’un directeur sportif suite au départ plus que probable de Dévy Rigaux vers Feyenoord. Selon Het Parool, les Blauw & Zwart ont déjà entamé des discussions avec Marijn Beuker, actuel directeur sportif de l’Ajax Amsterdam.

Dire au revoir à Dévy Rigaux sera assurément un coup dur pour les Blauw & Zwart, tant il est devenu l’un des artisans du modèle brugeois actuel, jouant un rôle majeur dans le recrutement de jeunes talents, collaborant étroitement avec les équipes de scouting et contribuant entièrement à la réussite financière du club.

Du côté de Rotterdam, Rigaux pourrait avoir davantage de pouvoir qu’à Bruges, où les décisions sportives sont réparties entre différents profils au sein du club. Il est donc logique que le Club de Bruges soit déjà à la recherche d’un remplaçant, et le nom de Marijn Beuker s’inscrit parfaitement dans le modèle de football moderne que les Blauw & Zwart ont développé ces dernières années.

Le profil idéal pour le Club de Bruges ?

Aux Pays-Bas, Beuker est reconnu comme un spécialiste du développement des jeunes, du repérage de talents et de l’analyse des datas. À l’Ajax Amsterdam, il a contribué à rétablir la structure du club ces dernières années, en se concentrant notamment sur le recrutement basé sur les datas et l’éclosion des jeunes, et est apprécié malgré les résultats en dents de scie du club ajacide.

Cependant, sa position au sein du grand club néerlandais, seulement cinquième du championnat, s’est affaiblie depuis quelques mois et l’arrivée de Jordi Cruyff au poste de directeur technique. Cruyff a pris le contrôle de l’équipe première et du centre de formation, réduisant ainsi l’influence de Beuker dans les opérations sportives.





Anderlecht avait aussi noté son nom

Une situation qui pourrait ouvrir une brèche pour le Club de Bruges, qui aborde un mercato estival particulièrement crucial. Non seulement parce que bon nombre de joueurs clés pourraient s’en aller, mais aussi parce que le club souhaite conserver son avance sur la concurrence et devra donc se renforcer en conséquence.

Il y a peu, le nom de Beuker avait été cité au Sporting d’Anderlecht lorsque le club bruxellois était à la recherche d’une nouvelle cellule sportive. C’est finalement Antoine Sibierski qui a été choisi, ce qui laisse donc la porte grande ouverte au Club de Bruges pour Marijn Beuker.