Amadou Onana sort son hymne pour la Coupe du monde : "We are Belgium"

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Amadou Onana a sorti sa propre chanson pour la Coupe du monde des Diables Rouges, qui se tiendra cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dans celle-ci, il cite tous les noms des joueurs, en utilisant parfois des surnoms. Youri Tielemans est, par exemple, surnommé "Captain America".