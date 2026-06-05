"Le danger, c'est que vous pensiez qu'il est prêt" : Rudi Garcia calme le jeu pour Romelu Lukaku

Rudi Garcia va changer de tactique face à la Tunisie et prévient qu'il ne prendra aucun risque avec Romelu Lukaku avant le Mondial.

Après le passage de Leandro Trossard, c'était au tour du sélectionneur Rudi Garcia de se présenter face aux journalistes en conférence de presse. À la veille du dernier match de préparation contre la Tunisie, le Français a évoqué plusieurs sujets, de la préparation tactique à l'état de forme de Romelu Lukaku, sans oublier le cas de Hans Vanaken.

La Tunisie pour se préparer contre l'Égypte

Garcia a expliqué pourquoi il tenait à affronter la Tunisie avant le départ pour les États-Unis. "Nous avons joué contre la Croatie car nous souhaitions affronter une grande nation européenne. Contre la Tunisie, nous voulons jouer contre l'une des meilleures nations africaines, car lors de la Coupe du Monde, nous affronterons une des meilleures nations africaines (l'Égypte)." Le sélectionneur espère voir un stade Roi Baudouin rempli. "On veut vivre à fond ce match demain dans un stade Roi Baudouin plein à craquer afin de repartir pour les États-Unis avec le moral."

L'ancien coach de Cristiano Ronaldo à Al Nassr est revenu sur le système testé face à la Croatie. "Nous avons appliqué ce que nous avions travaillé en mars. J'étais très satisfait de notre performance avec une défense à trois. Défensivement, c'était bien, mais offensivement, on pourrait faire mieux."

Garcia a annoncé le retour de la défense à quatre contre la Tunisie. "C'est une formation que nous maîtrisons parfaitement et ça nous permet d'avoir un attaquant supplémentaire."

Il faudra être patient avec Lukaku

Le sujet Romelu Lukaku était incontournable. Malgré son but en Croatie, Garcia refuse de brûler les étapes. "J'étais ravi du but de Romelu en Croatie, tout comme le reste du groupe. C'est excellent, car Romelu vit pour marquer." Mais le sélectionneur a tempéré. "Le danger, c'est que vous, les médias et les supporters, commenciez à penser qu'il est prêt. Il a parcouru un long chemin et il lui en reste encore." Selon lui, l'attaquant n'est pas capable de jouer longtemps. "Il y a de fortes chances qu'il joue environ 25 minutes contre la Tunisie, mais pas plus."



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Hans Vanaken, le plan A et B de Garcia ?

Le coach apprécie beaucoup Hans Vanaken et devrait le faire jouer lors du Mondial. "Hans est un joueur important. Nous l'utilisons depuis les matchs contre l'Ukraine. C'est un footballeur fantastique, ça ne fait aucun doute." Le sélectionneur s'est étonné d'une statistique. "Ce qui me surprend, c'est qu'il n'ait jamais joué une seule minute en Coupe du Monde. Cette fois-ci, ce sera le cas, c'est certain."