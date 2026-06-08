Les Diables Rouges champions du monde ? Leur prime a de quoi donner le vertige

Les Diables Rouges se sont envolés pour les États-Unis, où débute bientôt la Coupe du monde. Un sacre rapporterait plusieurs centaines de milliers d'euros à chaque joueur.

Les Diables Rouges s'envolent vers la Coupe du monde avec des ambitions mesurées. La nouvelle génération regorge de talent, mais doit le prouver dans un grand tournoi. Elle a montré de belles choses lors des deux matchs amicaux.

Traverser l'Atlantique avec le plein de confiance

Face à la Croatie, les Diables Rouges ont livré une prestation de haut niveau. Un succès convaincant 0-2, grâce à des réalisations de Youri Tielemans et Romelu Lukaku. Quelques jours plus tard, ils ont confirmé leurs bonnes dispositions en dominant largement la Tunisie. Contre les Aigles de Carthage, les Belges ont imposé leur rythme du début à la fin, étouffant leur adversaire pendant la quasi-totalité de la rencontre. Le score final reflète leur supériorité : 5-0.

Dans un groupe composé de l'Égypte, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande, la qualification pour les huitièmes de finale est à la portée des hommes de Rudi Garcia. Ensuite, tout peut arriver.

Un beau chèque

Un sacre mondial serait une immense surprise pour cette jeune génération, mais on ne sait jamais. En cas de victoire le 19 juillet prochain, les Diables Rouges ne repartiraient pas qu'avec le trophée. Selon Het Nieuwsblad, chaque joueur toucherait une prime d'environ 435.000 euros brut.

La question des primes a été réglée avant le début du tournoi. Les Diables Rouges ont trouvé un accord avec la fédération, dans la lignée de celui conclu lors des précédentes compétitions. Toujours selon le journal flamand, cet accord s'appliquerait également à l'Euro 2028, organisé en Angleterre, en Irlande, en Écosse et au pays de Galles.





Des médailles d'argent et de bronze lucratives

Une médaille d'argent ou de bronze rapporterait respectivement entre 370.000 et 312.000 euros. En cas d'élimination dès le premier tour, les Diables toucheraient chacun 40.000 euros brut, hors droits à l'image.