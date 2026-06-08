Trois buts et aucune pitié : la France termine sa préparation en beauté

Les Bleus ont terminé leur préparation sur une victoire face à l'Irlande du Nord. Grâce aux trois buts de Michael Olise, l'équipe de Didier Deschamps s'est imposée 3-1 à quelques jours du début de la Coupe du monde.

La France a terminé sa préparation par une victoire convaincante face à l'Irlande du Nord. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-1 à Lille grâce à un Michael Olise en grande forme. L'ailier du Bayern Munich a inscrit les trois buts de son équipe.

La défaite contre la Côte d'Ivoir a fait tâche

Les Bleus avaient besoin d'une réaction après la défaite contre la Côte d'Ivoire quelques jours plus tôt. Face à un adversaire moins dangereux, ils ont pris le contrôle de la rencontre et se sont installés dans le camp nord-irlandais.

Olise a ouvert le score à la 43e minute. L'ailier du Bayern Munich a conclu une belle action et récompensé la domination des Bleus. Très remuant depuis le début de la rencontre, le joueur de Vincent Kompany posait des problèmes à la défense adverse.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pas encore au top

L'attaquant a poursuivi sur sa lancée en seconde période. Quelques minutes après la reprise, il s'est offert un deuxième but pour donner plus d'air aux Français. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont eu plus de difficultés à se montrer malgré plusieurs situations intéressantes.

Michael Olise le sauveur de l'Équipe de France

L'Irlande du Nord a réussi à revenir à 2-1 après l'heure de jeu. Une perte de balle qui a permis aux visiteurs d'y croire pendant quelques minutes. Mais Olise avait encore quelque chose à montrer. À un quart d'heure de la fin, l'ailier de Kompany a pris le ballon sur son côté droit et enroulé sa frappe dans le petit filet. Un triplé et une prestation de très haut niveau.





La France débutera sa Coupe du monde le 16 juin avec un premier test important face au Sénégal.