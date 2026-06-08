📷 Liverpool ne l'oubliera pas : un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière à 31 ans

Divock Origi a mis un terme à sa carrière de footballeur. L'ancien Diable Rouge a annoncé sa retraite à l'âge de 31 ans via Instagram.

Divock Origi a annoncé mettre un terme à sa carrière sur les réseaux sociaux. L'ancien Diable Rouge assure regarder son parcours avec fierté et être serein quant à son choix. "My purpose in the game as a player is fulfilled", a-t-il écrit. En d'autres termes, il estime avoir accompli sa mission de footballeur.

Origi a évoqué son parcours, marqué par des expériences au plus haut niveau. "J’ai réalisé mes rêves d’enfant en jouant sur les plus grandes scènes et en remportant les plus grands trophées." Il referme un chapitre qui l'a mené à travers plusieurs grands clubs européens.

De Diable Rouge à héros de Liverpool

Pour les supporters belges, l'histoire d’Origi prend de l'ampleur en 2014. Le sélectionneur de l'époque, Marc Wilmots, avait créé la surprise en emmenant le jeune avant-centre au Mondial au Brésil, où il s'était illustré avec un but face à la Russie.

Plus tard la même année, il quitte Lille pour Liverpool. À Anfield, Origi devient le supersub idéal. Et ce sont ses prestations en Ligue des Champions en 2019 qui restent gravées dans les mémoires.

Avec un doublé lors de la légendaire remontada contre Barcelone en demi-finale et un but en finale face à Tottenham, Origi est entré dans la légende de Liverpool. Ce soir-là à Madrid, il est devenu le deuxième Belge de l'histoire à marquer en finale de Ligue des champions.





Des années compliquées

Après son aventure à Liverpool, Origi a tenté de se relancer à l'AC Milan, mais sans succès. Son passage en prêt à Nottingham Forest n'a pas permis de retrouver l'élan qui avait fait sa réputation.

Son temps de jeu s'est progressivement réduit. Mais Origi assure partir sans le moindre regret, avec un sentiment de gratitude. "Représenter la Belgique tout en portant mes racines kenyanes a été une joie. La mission est accomplie. Je me tourne vers ma prochaine vocation."