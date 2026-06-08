Malgré ses débuts chez les A, un jeune prometteur du RFC Liège s'en va

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Malgré ses débuts chez les A, un jeune prometteur du RFC Liège s'en va
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Malgré son intégration au sein du noyau de l'équipe première en fin de saison, Loris Pirotte quitte le RFC Liège pour La Gantoise, où il va dans un premier temps intégrer l'équipe U23 en Challenger Pro League. Une perte dommageable pour les Sang & Marine.

Le RFC Liège vient de perdre l'un de ses jeunes joueurs. Loris Pirotte quitte le Matricule 4 direction La Gantoise, a annoncé le club buffalos dans un communiqué publié ce lundi.

"Loris Pirotte rejoint les Buffalos. Le milieu de terrain belge de 17 ans quitte le RFC Liège pour intégrer La Gantoise et rejoindre l'équipe réserve (Jong KAA Gent) en Challenger Pro League."

Passé par les centres de formation de Seraing, Louvain et Eupen, il sort d'une saison impressionnante chez les jeunes liégeois. "Pirotte a évolué avec les U18 du RFC Liège la saison dernière. En plus de 40 matchs, il a inscrit 27 buts et délivré 11 passes décisives."

Loris Pirotte avait fait ses grands débuts avec le RFC Liège

Le jeune talent avait également joué cinq minutes contre l'Olympic Charleroi en fin de phase classique et était monté au jeu en toute fin de match lors du barrage retour de promotion contre Lommel. "De plus, il a eu l'opportunité d'acquérir de l'expérience avec l'équipe première du RFC Liège, à la fois en Challenger Pro League et lors de matchs amicaux."

"Avec son transfert au Jong KAA Gent, le jeune milieu de terrain franchit une nouvelle étape dans son développement et bénéficie du temps et de l'espace nécessaires pour progresser davantage", conclut le communiqué gantois.

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