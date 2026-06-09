Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

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Le fameux joueur "mystère" annoncé par Florentino Pérez était Julián Álvarez. Le club madrilène a révélé ce mardi dans un communiqué avoir fait une proposition à hauteur de 150 millions d'euros pour l'Argentin, mais cette dernière a été refusée par son voisin de la capitale espagnole.