Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"
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Le fameux joueur "mystère" annoncé par Florentino Pérez était Julián Álvarez. Le club madrilène a révélé ce mardi dans un communiqué avoir fait une proposition à hauteur de 150 millions d'euros pour l'Argentin, mais cette dernière a été refusée par son voisin de la capitale espagnole.

Nicolas Baccus

L'Atlético répond avec ironie au Real

L'Atlético Madrid a réagi au communiqué du Real Madrid avec des emojis rires aux larmes avant d'écrire :

"Communiqué officiel avec nos précisions concernant le communiqué officiel de nos voisins :

1. La vidéo du Pape a été coupée au moment où il disait qu’il était aussi fan de l’Atleti.
2. Vous avez sans doute confondu éducation et reconnaissance, mais pour qu’il n’y ait aucun doute : nous ne vous remercions pour rien.
3. Nous n’étudions ni ne valorisons aucune offre pour Julián.
4. Comment ne pourrions-nous pas bien nous entendre, puisque vous nous faites encore plus rire que le FC Barcelone."

Le fameux joueur "mystère" annoncé par Florentino Pérez était Julián Álvarez. Le club madrilène a révélé ce mardi dans un communiqué avoir fait une proposition à hauteur de 150 millions d'euros pour l'Argentin, mais cette dernière a été refusée par son voisin de la capitale espagnole.

Dimanche soir, Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030. Il a remporté les élections avec 65% des voix devant l'homme d'affaires espagnol Enrique Riquelme. Il avait annoncé jeudi dernier qu'il mettrait sur la table une giga offre, s'il restait à la tête du club.

"Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des Champions", avait-il déclaré en conférence de presse.

Chose dite, chose promise, mais cela ne mènera finalement à rien. L'Atlético Madrid a refusé l'offre de 150 millions d'euros pour Julián Álvarez, comme l'a expliqué le Real Madrid dans un communiqué : "Le Real Madrid C. F. annonce qu’à la suite de la réunion de son conseil d’administration tenue aujourd’hui, il a formulé une offre de 150 millions d’euros à l’Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez. Après l’avoir étudiée et évaluée, l’Atlético de Madrid a remercié le Real Madrid pour cette offre, effectuée dans le cadre des bonnes relations existantes entre les deux clubs, mais l’a refusée en renvoyant à la clause libératoire du joueur (NDLR : 500 millions d'euros)."

Álvaro Arbeloa n'est plus l'entraîneur du Real Madrid

Le Real Madrid a également communiqué ce mardi soir sur Álvaro Arbeloa. L'entraîneur sera remplacé par José Mourinho, comme l'a déclaré Florentino Pérez.

"Le Real Madrid C. F. et Álvaro Arbeloa ont trouvé un accord pour mettre fin à son parcours comme entraîneur de l’équipe première. Le Real Madrid remercie chaleureusement Álvaro Arbeloa, qui, tout au long de son parcours au club, depuis son arrivée au centre de formation, a toujours fait preuve de loyauté, d’engagement et de professionnalisme. Sa figure représente un exemple des valeurs de notre club. Le Real Madrid, qui sera toujours sa maison, souhaite à Álvaro Arbeloa et à toute sa famille beaucoup de réussite dans cette nouvelle étape de leur vie."

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