Un Mondialiste du Club de Bruges se lâche : "La direction a refusé que je joue"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un Mondialiste du Club de Bruges se lâche : "La direction a refusé que je joue"
Photo: © photonews
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Pas une seule fois titulaire cette saison avec le Club de Bruges, Gustaf Nilsson a tout de même été sélectionné par la Suède pour disputer la Coupe du monde 2026. Une situation étonnante, que l'avant-centre de 29 ans explique.

Le Club de Bruges a été sacré champion pour la vingtième fois après avoir dépassé l’Union Saint-Gilloise lors des Champions Play-Offs. Et comme toujours, certains ont joué un rôle plus important que d'autres. Gustaf Nilsson, par exemple, a eu du mal à apporter sa pierre à l’édifice. Toutes compétitions confondues, le Suédois n'a eu droit qu'à onze apparitions, pour un faible total de 108 minutes de jeu.

Nilsson a malgré tout fêté le titre

L'attaquant de 29 ans a néanmoins fêté le sacre. "Oui, bien sûr. J’ai joué quelques minutes", a-t-il souri auprès du média suédois Fotbollskanalen. "Je le prends malgré tout. Ces trois dernières années, j’étais vraiment passé tout près, donc c’était agréable de décrocher enfin ce titre."

Sur le plan personnel, en revanche, la saison a été bien moins positive pour l'ancien buteur de l'Union. "Ça a été une longue saison", reconnaît-il. "Une saison frustrante, clairement. Je n’ai pas pu jouer." Et selon Nilsson, il y avait une raison claire à cela.

"Il y avait de la politique derrière. C’était frustrant. La direction a été claire : je ne devais pas jouer", assure-t-il. "Ils voulaient se séparer de moi, et c’est OK, ça arrive dans les clubs de football. Mais je suis finalement resté parce qu’il y avait peu de temps pour arranger quelque chose."

"Ensuite, ils sont restés sur cette position. C’était frustrant. Tu essaies de t’entraîner, de rester actif et de bien travailler. Mais au final, tu n’en es pas récompensé. Parfois, ça se passe comme ça", poursuit Nilsson, qui tient à souligner que cette situation n’avait absolument rien à voir avec les choix des entraîneurs, Nicky Hayen puis Ivan Leko.

Nilsson n’accuse pas les entraîneurs

"Je n’ai eu aucun problème avec les entraîneurs. Eux aussi voulaient parfois m’utiliser, mais ils ne le pouvaient pas", continue Nilsson, qui a été sélectionné par la Suède pour la Coupe du monde... sans avoir commencé le moindre match dans la peau d'un titulaire cette saison.

La situation est étonnante, car Nilsson était arrivé au Club à l’été 2024 avec de grosses attentes. Après sa belle période à l’Union, il était perçu comme un attaquant capable d’apporter quelque chose au noyau grâce à sa taille, son abattage et sa présence dans le rectangle. Deux ans plus tard, son rôle s’est toutefois complètement effacé, alors que le Club avait déboursé près de 7 millions d’euros pour s'attacher ses services.

En outre, sa sélection pour le Mondial rend le dossier encore plus intéressant. Nilsson pourrait obtenir des minutes avec la Suède sur la plus grande scène qui soit. Un tournoi réussi pourrait donc faire remonter un peu sa cote.

Pour le Club de Bruges, un départ cet été serait donc logique. Gustaf Nilsson est encore sous contrat jusqu’en 2028, mais un joueur sélectionné pour la Coupe du monde et fort d’une solide expérience en Belgique peut être intéressant sur le marché. Un départ définitif semble la meilleure issue pour toutes les parties. "On verra, mais j’espère que cela se résoudra de la bonne manière", conclut Nilsson.

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