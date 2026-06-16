Officiel : l'Union Saint-Gilloise acte sa cinquième recrue de l'été !

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : l'Union Saint-Gilloise acte sa cinquième recrue de l'été !
Photo: © photonews
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Darius Olaru est unioniste ! Le transfert du milieu offensif roumain a été officialisé il y a quelques minutes.

Nous ne sommes encore qu'à la moitié du mois de juin, et l'Union a déjà transféré une demi-équipe. Après Nohim Chibani et Nikki Havenaar en défense, Ondrej Kricfalusi dans l'enrejeu et la surprise Ilan Hurtevent en attaque, la direction se renforce cette fois avec Darius Olaru, un milieu offensif de 28 ans.

L'international roumain débarque du Steaua Bucarest, où il a joué pendant six ans et demi, au point de s'imposer comme le capitaine de l'équipe. Désireux de jouer la Ligue des Champions, il a signé un contrat jusqu'en 2030 au Parc Duden.

Darius Olaru, une arme offensive supplémantaire pour David Hubert

L'arrivée de Darius Olaru pourrait être pensée dans l'optique de répondre à un potentiel départ d'Anouar Ait El Hadj, qui n'a pas caché son envie de rejoindre un championnat plus huppé. Le public unioniste peut en tout cas se préparer à découvrir un joueur assez fin, qui n'hésite jamais à prendre sa chance face au but, que ce soit de l'extérieur du rectangle ou dans des angles fermés.

Entré au jeu contre les Diables à l'Euro 2024, le natif de Medias veut profiter de ce transfert pour devenir un titulaire à part entière de la sélection roumaine, avec qui il compte 22 apparitions. Il dispose également d'une certaine expérience en Coupe d'Europe, avec 13 buts et 6 assists en 40 matchs sur la scène continentale.

Darius Olaru retrouvera en tout cas bien vite ses anciens coéquipiers : le 5 juillet, dix jours après la reprise des entraînements, l'Union Saint-Gilloise disputera un match amical de préparation contre le Steaua Bucarest. Viendra ensuite la première grande échéance du début de saison, avec l'entrée en lice au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions le 4 ou le 5 août. La direction unioniste prend donc les devants pour constituer son nouveau noyau le plus rapidement possible. Pour découvrir le profil complet de la nouvelle recrue saint-gilloise, cliquez ici.

Lire aussi… Buteur contre la Belgique, leader né : cinq choses à savoir sur Darius Olaru, nouveau numéro 10 de l'Union

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