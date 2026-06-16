Peu utilisé, un défenseur quitte définitivement le Sporting Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Peu utilisé, un défenseur quitte définitivement le Sporting Charleroi
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N’ayant pas reçu le temps de jeu qu’il espérait au Sporting Charleroi, Jules Gaudin s’est cherché un nouveau défi et l’a trouvé. Le défenseur latéral gauche quitte le Mambourg pour le Stade Lavallois, maintenu de justesse en Ligue 2 la saison dernière.

Né à Saint-Brieuc, en Bretagne, Jules Gaudin avait porté les couleurs de Guingamp, Bastia et Caen avant son arrivée au Sporting Charleroi en provenance du Paris FC l’été dernier.

Ayant signé un contrat de deux ans, le Français de 26 ans espérait franchir un cap dans sa carrière, lui qui n’était pas conservé dans le nouveau projet du deuxième club parisien orchestré par la famille Arnault et le groupe Red Bull.

Mais, auteur de montées au jeu timides dès son arrivée, Jules Gaudin n’a jamais vraiment convaincu au Mambourg, lui qui a pris part à seize rencontres, dont six seulement dans la peau d’un titulaire durant la phase classique, et qui n’a eu droit qu’à cinquante petites minutes en Europe Play-Offs, réparties en trois montées au jeu.

Jules Gaudin quitte Charleroi pour le Stade Lavallois

Gaudin ne rentrait clairement pas dans les plans de Mario Kohnen, qui devrait être prochainement confirmé pour la saison prochaine, et le latéral gauche a rapidement compris qu’il était mieux pour lui de se trouver un nouveau défi. C’est chose faite, et Jules Gaudin retourne en terre familière puisqu’il retrouve un championnat qu’il connaît plus que bien : la Ligue 2.

Avec 93 apparitions au deuxième échelon du football français, Jules Gaudin ne devrait pas tarder à dépasser la barre des "cent", puisqu’il rejoint définitivement le Stade Lavallois, seizième du dernier exercice et sauvé lors du barrage de relégation contre Rouen.

"Bien que son temps de jeu ait été plus limité qu’il ne l’espérait, il a toujours fait preuve d’une attitude professionnelle au quotidien. Désireux de retrouver davantage de continuité sportive sur le terrain, il a choisi de relever un nouveau défi, une décision que le Sporting a souhaité accompagner", communique le Sporting Charleroi ce mardi.

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