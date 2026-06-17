De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension

Un transfert à Manchester United change une carrière. Senne Lammens l'a vécu. Pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Alors qu'il était relativement discret sur les réseaux sociaux quand il n'était qu'un joueur de l'Antwerp, c'est devenu tout autre chose.

"Je pense que j'avais un peu plus de 10.000 abonnés quand j'ai quitté l'Antwerp. Aujourd'hui, j'en suis à environ 1,3 million", nous a confié Senne Lammens lors d'une interview accordée à la presse au centre d'entraînement des Diables Rouges, à Renton. Une croissance fulgurante. "Les premiers jours, c'était vraiment fou. Chaque jour, je gagnais des milliers, des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers d'abonnés. Et quand j'ai fait mes débuts, il y a encore eu un énorme bond en avant".

Malgré tout, le jeune gardien de Manchester United essaie de ne pas se laisser emporter par ce nouveau statut. "C'est évidemment sympa de recevoir autant de soutien. On a l'impression qu'on fait les choses correctement. Mais les réseaux sociaux peuvent aussi être dangereux. Quand ça va bien, tout paraît fantastique. Quand ça va moins bien, ça peut faire très mal. C'est pour ça que j'essaie de garder une certaine distance, en connaissance de cause", relativise Lammens.

Manchester United, un club global

L'impact mondial de Manchester United est peut-être ce qui l'a le plus surpris. "En Angleterre, on s'y attend, bien sûr. Mais c'est surtout dans les autres pays qu'on se rend compte à quel point ce club est immense. En Asie, par exemple, mais aussi ici, en Amérique. C'est là qu'on voit vraiment combien de supporters United a partout".

Dans la vie de tous les jours aussi, il remarque de plus en plus que sa notoriété grandit. "Si tu vas en Espagne ou ailleurs en Europe, on te reconnaît beaucoup plus vite qu'avant. Ce sont des moments où tu réalises que les gens te suivent vraiment", sourit le n°2 des Diables.

Des paparazzis pendant un dîner avec sa copine

Parfois, ça arrive même à des moments inattendus. Comme lorsqu'il est allé manger avec sa copine et qu'il a soudain vu un groupe de paparazzis devant la porte. "Je suis sorti et je les ai vus, mais je ne pensais même pas qu'ils étaient là pour moi. Parce qu'on n'y pense pas. Pour ma copine, c'était encore plus choquant. Ça a vraiment été un déclic".



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Malgré toute cette attention, Lammens essaie de rester la même personne. "Pendant la saison, je ne m'attarde pas trop sur ce qui s'est passé. Je vis toujours en pensant au prochain match. Maintenant que la saison est terminée, je me rends compte que ça a été une belle année", sourit-il.

Ce sentiment a encore été renforcé lorsqu'il a été élu "Signing of the Season" à Manchester United. "C'était un moment vraiment spécial. Surtout quand on voit quels joueurs étaient aussi nominés. Là, tu peux te dire que tu as fait une bonne saison".

Mais au-delà de la confiance des supporters, il sent surtout que son statut de joueur a changé. "À l'Antwerp, ma confiance grandissait déjà. Mais quand derrière tu fais une bonne saison en Premier League, dans l'un des plus grands clubs du monde, il se passe forcément quelque chose. Au début, tu cherches ta place. Maintenant, les coéquipiers et les adversaires savent aussi ce dont tu es capable. Et ça, ça change tout".