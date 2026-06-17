Interview Qui sera le successeur de Thibaut Courtois ? "Je vais tout donner"

Qui sera le successeur de Thibaut Courtois ? "Je vais tout donner"
Photo: © photonews

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Thibaut Courtois a laissé sous-entendre que cette Coupe du Monde pourrait être son dernier grand tournoi avec les Diables Rouges. Heureusement, Senne Lammens est prêt à lui succéder...

Le gardien de Manchester United garde néanmoins les pieds sur terre. S'il est conscient que la place de numéro un se libérera bientôt, il refuse de déjà se considérer comme le successeur naturel de Courtois.

"Surpris par son annonce ? Pas vraiment, non", a réagi Lammens à cette annonce du portier du Real Madrid. "Quand on parle avec lui, on a le sentiment qu'après la Coupe du Monde, il voudra peut-être accorder un peu plus la priorité à son club. Comme je l'ai déjà dit : après toutes ces années, il peut être logique qu'il veuille profiter un peu plus de repos pendant les trêves internationales. Mais il se peut aussi, bien sûr, qu'il continue".

Senne Lammens comprend surtout l'impact qu'une carrière comme celle de Courtois peut avoir sur un corps. "Après une telle carrière, il est normal que l'usure commence à se faire sentir. Mais je ne pars évidemment pas du principe qu'il va arrêter".

Un sacré costume à remplir pour Lammens

Mais qu'un jour ou l'autre, Courtois devra être remplacé, c'est une certitude. La seule question est par qui. Avec Penders, Vandevoordt et Lammens lui-même, la Belgique dispose à nouveau d'une génération impressionnante. Mais Senne Lammens est probablement favori, en tant que n°1 à Manchester United.

"C'est un sacré costume à remplir. Mais je pense que la Belgique n'a pas à s'en faire quand on voit les gardiens qui arrivent", sourit-il. "Je vais tout faire pour être le titulaire, évidemment, quand le poste se libérera". En attendant, il attend patiemment, et apprend beaucoup dans l'ombre de Courtois.

 "On essaie d'apprendre un peu en observant", ajoute Lammens. "Sur le terrain, on peut capter certaines choses, mais pour moi c'est souvent en dehors. Comment les gardiens se préparent, comment ils gèrent leur corps, la salle de sport, leurs routines".

À cet égard, Courtois est un sujet d'étude intéressant. "Il dégage beaucoup de sérénité. Il est assez détendu dans sa préparation et ce n'est que lorsque le match approche qu'il bascule vraiment dans une concentration totale. D'autres gardiens commencent parfois leurs rituels bien plus tôt. Chacun est différent".

De son côté, Lammens a aussi développé ses habitudes, comme la majorité des gardiens. "La veille d'un match se déroule en fait toujours de la même manière. Entraînement, préparation, repos. Et le jour du match, j'essaie aussi de faire autant que possible les mêmes choses. Le même petit-déjeuner, le même lunch. Cela donne un certain sentiment de contrôle".

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