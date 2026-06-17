La Supercoupe déjà fixée : voici les grandes lignes du calendrier de la saison 2026-2027 de Jupiler Pro League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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La Supercoupe déjà fixée : voici les grandes lignes du calendrier de la saison 2026-2027 de Jupiler Pro League
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Le calendrier de la saison 2026-2027 sera publié ce jeudi à 13h00 par la Pro League. Ce que l’on sait déjà, c’est que la Supercoupe de Belgique, qui opposera le Club de Bruges à l’Union Saint-Gilloise au Jan Breydelstadion, se jouera le vendredi 31 juillet à 20h30.

Alors que la Coupe du monde 2026 vient à peine de démarrer et que toutes les équipes n'ont pas encore joué leur premier match, la saison 2026-2027 approche déjà à grands pas.

Ce sentiment sera encore plus réel ce jeudi 18 juin à 13h00, date à laquelle le calendrier du prochain exercice, qui réunira 18 clubs dans l'élite, sera révélé.

Ce que l'on sait déjà, c'est que la Supercoupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise, vainqueur de la Coupe, et le Club de Bruges, champion, se déroulera le vendredi 31 juillet à 20h30 au Jan Breydelstadion, a annoncé la Pro League dans un communiqué.

Quelles sont les dates importantes de la saison 2026-2027 de Pro League ?

Pour rappel, la première journée se déroulera du 7 au 9 août, et la trêve hivernale aura lieu entre le 28 décembre et le 14 janvier. Le deuxième tour s'étalera donc de la mi-janvier jusqu'au 23 mai.

Changement important par rapport aux précédentes saisons, il n'y aura plus de journée de championnat en semaine. Il s'agira de la première saison sans play-offs depuis la saison 2008-2009.

Lire aussi… Jour de tirage au sort pour Anderlecht : voici les cinq adversaires potentiels des Mauves en Europa League

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