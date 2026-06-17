Le Comité Disciplinaire a eu la main lourde : le Standard et Charleroi s'opposent à leur sanction !

Scott Crabbé, journaliste football
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Le Comité Disciplinaire a eu la main lourde : le Standard et Charleroi s'opposent à leur sanction !
Photo: © photonews

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Le Comité Disciplinaire de la Pro League s'est réuni ce mercredi pour plancher sur les débordements qui ont tristement émaillé le dernier choc wallon entre le Standard et Charleroi. Les deux clubs font face à des matchs à huis clos mais ne veulent pas en arriver là.

Un champ de bataille à ciel ouvert, un chaos en bords de Meuse : le dernier match de la saison entre le Standard et Charleroi (ou plutôt l'après-match) a dépassé l'entendement par les faits de violence constatés, alimentés par les supporters des deux clubs. Le Comité Disciplinaire de la Pro League se réunissait aujourd'hui pour parler sanctions envers les deux clubs.

La procureure Amandine Herroelen a commencé son réquisitoire en rappelant "la gravité exceptionnelle des faits". Les deux principaux représentants du football wallon pouvaient donc s'attendre à des peines assez lourdes.

Le football wallon n'a pas montré l'exemple

D'autant que côté liégeois, on faisait déjà face au sursis d’un match à huis clos. La procureure a demandé que ce sursis soit levé et que trois autres rencontres sans supporter soient ajoutées pour saler un peu plus l'addition. Le Standard conteste, déplorant le principe de "responsabilité objective" retenu par le parquet. La direction des Rouches estime que seul le groupe Publik Hysterik est responsable des incidents et demande donc que les sanctions à venir visent uniquement le bloc E4.

Quatre matchs à huis clos planent aussi au-dessus de Charleroi. Une peine à laquelle s'oppose également Mehdi Bayat. Comme l'explique Le Soir, l'administrateur-délégué du Sporting est prêt à se tourner vers différentes cours, y compris un tribunal civil, pour infléchir la sanction.


Plus largement, les Zèbres militent, par l'intermédiaire de leur dirigeant, à la création d’une table ronde regroupant les acteurs du football, du monde juridique et les autorités politiques. Le but serait d'aboutir à une méthode de travail plus uniforme visant à lutter contre les incidents qui se produisent dans les stades belges.

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