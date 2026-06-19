"Parfois, 90% de ce qui est écrit est faux" : Thibaut Courtois regrette l'attitude de certains médias

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Parfois, 90% de ce qui est écrit est faux" : Thibaut Courtois regrette l'attitude de certains médias
Photo: © photonews
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Jour de départ à Los Angeles pour les Diables Rouges, mais avant cela, un dernier entraînement et une dernière conférence de presse étaient au programme à Seattle. C'est une nouvelle fois Thibaut Courtois qui s'est exprimé.

La Belgique a assez mal commencé sa Coupe du Monde 2026 avec un partage difficilement obtenu face à l'Égypte... mais dans le groupe des Diables Rouges, on sent une véritable sérénité. Au point où aucun d'entre eux n'a vraiment qualifié l'entame de tournoi de manquée. "Tout le monde espère commencer au mieux mais quand vous regardez les matchs du premier tour, il y a eu des surprises, des partages inattendus", souligne Thibaut Courtois en conférence de presse depuis Seattle.

"C'est une Coupe du Monde, et l'Egypte est arrivée bien préparée. Ils avaient trois hommes sur Jeremy. Et nous n'avons en effet pas réussi à trouver notre rythme. En seconde période, on a un peu plus vu la Belgique qu'on attendait", reconnaît-il ensuite. "Il faudra essayer de faire ça dimanche d'entrée de jeu, avec tout le respect possible face à un adversaire qui aura aussi ses moments".

Thibaut Courtois aimerait une presse plus positive 

Les Diables Rouges ont essuyé quelques critiques après ce match, même si c'est incomparable avec ce qui s'est abattu sur l'Espagne après le partage (0-0) face au Cap Vert. Un résultat qui devrait en faire relativiser certains, selon Thibaut Courtois. "Je sais que vous faites votre boulot de journalistes, mais moi, je m'exprime en tant que joueur. Ce qui s'est passé au Qatar, par exemple, ce n'était pas utile", regrette-t-il. "Je ne vous demande pas de ne pas donner votre avis, mais pour nous, cela crée du bruit et bien sûr que ça trotte dans la tête des joueurs critiqués".

Pour le gardien du Real Madrid, le rôle de la presse devrait être un peu plus positif. "Nous savons ce que nous avons bien et mal fait. Je préférerais que ça reste plus calme durant le tournoi, quitte à ce qu'après, vous disiez ce qui n'a pas été du tout. Mais on attennd beaucoup de nous, je le comprends bien", concède-t-il, même si Courtois sait aussi que les journalistes belges sont modérés par rapport aux espagnols.

"Oui, en Espagne, c'est encore plus fort. Mais ce que je regrette, c'est que parfois, certains puissent écrire des choses sans forcément savoir. Et après coup, on se rend parfois compte que c'était faux à 90%. Je parle bien sûr des faits, pas des opinions", continue le n°1 des Diables Rouges.

"Il faudrait regarder après coup quel pourcentage de choses vraies ont été écrites. C'est peut-être 20%, et les 80% restants peuvent faire mal aux joueurs. C'est encore pire avec les réseaux sociaux. Mais les jeunes générations de joueurs vont devoir apprendre à vivre avec ça. Je suis content d'être dans la trentaine (rires)". 

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