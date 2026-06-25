LIVE Coupe du monde 25/6 : voici le nombre de matchs de suspension d'Assim Madibo suite à sa grossière faute sur Ismaël Koné
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Assim Madibo lourdement sanctionné
Le joueur qatari Assim Madibo a été suspendu cinq matchs par la FIFA suite à sa grossière faute, entraînant la fracture de la jambe du Canadien Ismaël Koné lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2026. Le joueur d'Al-Wakrah SC avait été expulsé à la 53e minute de jeu dans cette rencontre entre le Canada et le Qatar (6-0).
Le Qatar est de toute façon éliminé de la Coupe du monde. Les hommes de Julen Lopetegui se sont inclinés contre la Bosnie-Herzégovine ce mercredi soir (3-1). La sanction du joueur s'applique à toutes les rencontres internationales.
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