LIVE Coupe du monde 26/6
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur
Certains se disaient qu'un point pourrait suffire aux Diables Rouges ce vendredi face à la Nouvelle-Zélande pour figurer parmi les meilleurs troisièmes et, paradoxalement, éviter de longs déplacements tout en jouant un adversaire abordable en 16e. Un calcul très risqué. (Lire la suite)
Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre
Qui l'eut cru ? La Belgique aborde le match contre la Nouvelle-Zélande avec deux cadres incertains : non seulement Lukaku comme attendu, mais aussi Doku, qui est revenu tard de Londres où il a assisté à la naissance de son fils. (Lire la suite)
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