LIVE Coupe du monde 26/6

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur

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Certains se disaient qu'un point pourrait suffire aux Diables Rouges ce vendredi face à la Nouvelle-Zélande pour figurer parmi les meilleurs troisièmes et, paradoxalement, éviter de longs déplacements tout en jouant un adversaire abordable en 16e. Un calcul très risqué. (Lire la suite)

Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre

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Qui l'eut cru ? La Belgique aborde le match contre la Nouvelle-Zélande avec deux cadres incertains : non seulement Lukaku comme attendu, mais aussi Doku, qui est revenu tard de Londres où il a assisté à la naissance de son fils. (Lire la suite)

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Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 21:00 Iraq Iraq
Norvège Norvège 21:00 France France
Uruguay Uruguay 27/06 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 27/06 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 27/06 Belgique Belgique
Croatie Croatie 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
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