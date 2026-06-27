🎥 Le Panama craque : un ancien de La Gantoise se bagarre à l'entraînement

Grosse tension pour le Panama. À la veille du match contre l'Angleterre, deux joueurs se sont battus à l'entraînement. Une scène qui résume le Mondial très compliqué de la sélection panaméenne.

Le Panama quitte la Coupe du monde 2026 dans la douleur. Déjà éliminée après deux défaites, deux joueurs ont craqué avant le dernier match contre l'Angleterre. Lors de l'entraînement de vendredi, la tension est tellement montée que deux joueurs se sont battus.

PANAMA TRAINING GROUND BUST-UP BEFORE ENGLAND 😬 Panama v England 🏆 2026 FIFA World Cup pic.twitter.com/E2he2cjN3c — BeanymanSports (@BeanymanSports) June 26, 2026

Devant plusieurs caméras...

La scène s'est déroulée devant les caméras et les images ont fait le tour d'internet. Une dispute a éclaté entre José Luis Rodriguez et Cecilio Waterman. Waterman a poussé très brutalement son coéquipier, qui a immédiatement essayé de répliquer pour en découdre.

Aucun point et aucune victoire

Plusieurs partenaires ont dû courir pour s'interposer et ceinturer l'ancien joueur de La Gantoise. Les Panaméens ont perdu leurs deux premières rencontres sur le score de 1-0 face au Ghana et à la Croatie. Sans le moindre point et sans avoir marqué le moindre but.

Compliqué contre l'Angleterre de Harry Kane



La nervosité accumulée par le groupe a explosé au pire moment. C'est avec un vestiaire très divisé que l'équipe va jouer pour l'honneur ce samedi à 23 heures, heure belge. Le Panama avait fêté sa toute première qualification historique pour une Coupe du monde en 2018, en Russie. C'était un exploit incroyable pour le pays.