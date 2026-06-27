"Ça me gêne un peu" : malgré la victoire, Anthony Vanden Borre tacle Rudi Garcia

Jérémy Doku avait été annoncé sur le banc pour débuter le match de ce matin contre la Nouvelle-Zélande. Mais il était finalement bien titulaire. Une gestion qui étonne Anthony Vanden Borre.

De retour de l'accouchement de sa femme, remis de ses soucis respiratoires, Jérémy Doku n'était, à en croire Rudi Garcia, pas censé débuter le match contre la Nouvelle-Zélande. Notre sélectionneur a surpris en lançant l'ailier de Manchester City d'entrée de jeu.

Une communication au bluff qui dérange Anthony Vanden Borre : "Ça me gêne un peu. Pourquoi ne pas être plus clair ? On sait que Jérémy est un élément important, si pas le plus important en équipe nationale. Faire croire au public qu'il ne jouera pas...On joue contre la Nouvelle-Zélande".

Anthony Vanden Borre sceptique sur la volt-face de Rudi Garcia

Semer le trouble dans les rangs adverses en y allant au bluff quant à la situation du meilleur joueur de l'équipe fait partie du jeu. Surtout à la veille d'un match décisif en Coupe du Monde. Mais Silvio Proto rejoint Vanden Borre : "On parle quand même de la Nouvelle-Zélande. Si on en est réduits à faire ça contre eux...Normalement, tu es quand même au-dessus du lot. A la limite, tu peux faire ça contre la France, mais pas la Nouvelle-Zélande".

"Sans manquer de respect à l'Iran, à l'Egypte ou à la Nouvelle-Zélande, face à nos adversaires de la phase de groupe, il fallait juste jouer notre jeu, sans coup de bluff", surenchérit Vanden Borre.

L'ancien Diable Rouge et latéral d'Anderlecht est assez critique envers notre sélectionneur depuis le début du tournoi. "Je n'ai pas de dent contre Rudi Garcia. Je veux juste un peu plus de clarté dans sa communication. En tant que supporter, quand j'ai vu Doku titulaire, je me suis juste dit 'Ah m*rde, il l'a encore faite' ", rigole-t-il. Sourira-t-il encore jaune en découvrant la composition pondue pour le seizième de finale de mercredi soir ?



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