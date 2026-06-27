C'est signé : Dante Brogno fait son retour dans le Pays Noir

Scott Crabbé, journaliste football
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C'est signé : Dante Brogno fait son retour dans le Pays Noir
Photo: © photonews
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Dante Brogno est le nouveau coach de l'Olympic Charleroi. Près de 20 ans après son premier passage, il revient chez les Dogues.

Il y a un an et demi, Dante Brogno pensait pouvoir emmener Mons vers le titre en D1 Amateurs et ainsi faire revenir les Dragons dans le football professionnel, en D1B. Mais face au cancer dont a souffert son frère Toni, il a pris du recul, quittant ainsi ses fonctions d'entraîneur pour soutenir son frangin dans cette épreuve.

Le revoici aujourd'hui de retour. Ce midi, l'Olympic Charleroi a en effet annoncé le retour de Dante Brogno sur son banc pour la saison à venir. Alors que Mons avait sû s'avouer vaincu face aux Carolos dans la course au titre, voici l'ancien coach du RAEC chez les Dogues, qui feront leur retour en D1 FFA et croiseront donc les Dragons.

Dante Brogno pour remettre l'Olympic sur pied

Joueur du Sporting Charleroi durant quinze ans et ancien coach des Zèbres, le régional de l'étape a également déjà coaché l'Olympic lors de la saison 2009/2010. 17 ans plus tard, le voilà de retour à la Neuville.

L'ancien Diable Rouge (une sélection sous les ordres de Georges Leekens en 1997) aura du boulot pour remettre l'équipe sur pied. Les Dogues sortent d'une saison marquée par une instabilté chronique à tous les étages, qui s'était payée par une dernière place au classement de D1B, avec 16 points récoltés en 32 rencontres et une différence de buts de -42.


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