Enfin des Diables brillants, un joueur a sorti une masterclass : les cotes après la Nouvelle-Zélande

Cette fois, personne n'est en échec : les Diables ont disputé un match plein et enfin lancé leur tournoi.

Courtois (6,5)

Pas grand chose à faire... et pourtant il sort encore un arrêt sur une frappe de Just. Décidément très bien dans son tournoi.

De Cuyper (7)

Gros match sur le plan défensif, ce qu'on lui demandait puisque Jeremy Doku a rapidement repris sa place à gauche. Offensivement, c'était parfois un peu moins inspiré que d'habitude.

Theate (8)

Un match franchement énorme du remplaçant de Nathan Ngoy : qui a dit que Rudi Garcia avait des problèmes en défense, à part de luxe ? Un peu à la Faes par moments, dans les bons jours, dans sa façon d'intervenir de façon spectaculaire et de dégager le danger.

Mechele (7)

Moins de travail que contre l'Egypte mais encore une performance sereine.

Castagne (6,5)

Pas le plus en vue, il était surtout là pour assurer l'équilibre défensif et l'a bien fait. Quelques bons centres.



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Tielemans (6)

Dans ce rôle de n°6 qui n'est pas vraiment le sien, il n'a pas démérité, face à un adversaire qui l'a peu mis sous pression.

Vanaken (7,5)

Sa simple présence a fluidifié le jeu des Diables Rouges. Il combine avec De Bruyne comme personne dans le noyau des Diables et a un Q.I foot au-dessus de la moyenne. Peut-être trop peu de tentatives par lui-même.

De Bruyne (8)

Un match de capitaine : il n'a pas toujours été le plus précis, mais il a tenté, encore et encore, jusqu'à inscrire ce but si important.

Doku (5,5)

Il a réussi quelques crochets et dribbles, ce qui est déjà bien plus que face à l'Egypte : on le sentait à la recherche de l'action décisive. Cela reste légèrement trop peu pour un joueur de son calibre, mais s'il pouvait monter en puissance dans ce tournoi..

De Ketelaere (7)

Un bon match de pivot, avec énormément de travail et de combinaisons. On sent sa connexion avec Hans Vanaken et Maxim De Cuyper.

Trossard (9,5)

Une véritable masterclass. Tout ce qu'il a tenté, il l'a réussi, ou presque, avec cette fois en plus le flair pour finir deux actions et aller offrir un assist à De Bruyne juste avant sa sortie. Voilà le Trossard qu'on veut voir en sélection.